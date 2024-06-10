Пакистан бойкотирует саммит по Украине в Швейцарии из-за России

Власти Пакистана приняли решение воздержаться от участия в конференции по Украине, которая должна состояться 15-16 июня. Об этом рассказал дипломатический источник.
«Пакистан принял решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что Исламабад сохраняет свой нейтралитет и делает значительные шаги вперед. Пакистан берет на себя большую ответственность, подчеркнул источник.
Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня конференцию по Украине. Более 160 делегаций были приглашены, однако Россия не входит в список участников. Мирный саммит может стимулировать участие Москвы в будущих конференциях, считает президент Швейцарии Виола Амхерд. Она отметила, что планируется создать условия для проведения мирного саммита с Россией при совместных действиях всех стран.
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