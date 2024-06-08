Полевой хирург в зоне СВО спас семь спецназовцев ценой собственной жизни: история, которая потрясла

Цивилева: хирург закрыл собой вход в палатку с ранеными бойцами от дрона ВСУ

09 июня 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Хирург зарыл своим телом вход в палатку с раненными в момент прилета дрона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военно-полевой хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой от вражеского дрона вход в палатку, в которой лежали семь прооперированных им спецназовцев. Об рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Подробно об этой героической истории и других российских медиках, ранее спасавших военных, — в материале URA.RU. Хирург закрыл собой вход в палатку с семью ранеными бойцами от дрона О героическом поступке российского военного хирурга стало известно 8 июня со слов председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме она рассказала, что медик прооперировал семерых бойцов в зоне специальной военной операции. В момент, когда солдаты лежали в медицинской палате, появился дрон Вооруженных сил Украины. Цивилева, рассказала, что в этот момент хирург принял решение спасти раненных ценой своей жизни. Он зарыл своим телом вход в эту палатку. «Безусловно, доктор мог бы спасти свою жизнь, но он принял решение закрыть вход в палатку своим телом. Сам врач погиб, но спас жизни семи молодых парней», — отметила Цивилева. Она отметила, что была потрясена до глубины души историей о самоотверженном военном медике. По словам Цивилевой, эта героическая история заставляет задуматься о том, что лежит в основе человеческих взаимоотношений. Российские медики и ранее спасали военных Санитар спас четверых раненых сослуживцев в зоне СВО О других героических поступках российских медиков в зоне СВО сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, младший санитар Валерий Александров проявил героизм, спасая жизни раненых российских военнослужащих в зоне СВО. Медик вынес из-под огня противника четверых российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести и неспособных самостоятельно передвигаться. Валерий Александров пришел на помощь своим сослуживцам, оказывая первую медицинскую помощь и организуя эвакуацию раненых в медицинский госпиталь, не в первый раз, передает ТАСС. Военный медик Торгашев закрыл собой от удара ВСУ пятерых раненых бойцов Еще один пример героизма показал водитель-механик медицинского взвода Михаил Торгашев. Спасая раненых бойцов от атаки беспилотника ВСУ, он закрыл их своим телом в момент атаки FPV-дрона. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц. Торгашев, не проходивший срочную службу и ушедший добровольцем на специальную военную операцию, таким образом спас жизни пятерых человек во время эвакуации из Бердычей. Мужчина был посмертно представлен к званию Героя России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский военно-полевой хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой от вражеского дрона вход в палатку, в которой лежали семь прооперированных им спецназовцев. Об рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Подробно об этой героической истории и других российских медиках, ранее спасавших военных, — в материале URA.RU. О героическом поступке российского военного хирурга стало известно 8 июня со слов председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме она рассказала, что медик прооперировал семерых бойцов в зоне специальной военной операции. В момент, когда солдаты лежали в медицинской палате, появился дрон Вооруженных сил Украины. Цивилева, рассказала, что в этот момент хирург принял решение спасти раненных ценой своей жизни. Он зарыл своим телом вход в эту палатку. «Безусловно, доктор мог бы спасти свою жизнь, но он принял решение закрыть вход в палатку своим телом. Сам врач погиб, но спас жизни семи молодых парней», — отметила Цивилева. Она отметила, что была потрясена до глубины души историей о самоотверженном военном медике. По словам Цивилевой, эта героическая история заставляет задуматься о том, что лежит в основе человеческих взаимоотношений. Санитар спас четверых раненых сослуживцев в зоне СВО О других героических поступках российских медиков в зоне СВО сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, младший санитар Валерий Александров проявил героизм, спасая жизни раненых российских военнослужащих в зоне СВО. Медик вынес из-под огня противника четверых российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести и неспособных самостоятельно передвигаться. Валерий Александров пришел на помощь своим сослуживцам, оказывая первую медицинскую помощь и организуя эвакуацию раненых в медицинский госпиталь, не в первый раз, передает ТАСС. Военный медик Торгашев закрыл собой от удара ВСУ пятерых раненых бойцов Еще один пример героизма показал водитель-механик медицинского взвода Михаил Торгашев. Спасая раненых бойцов от атаки беспилотника ВСУ, он закрыл их своим телом в момент атаки FPV-дрона. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц. Торгашев, не проходивший срочную службу и ушедший добровольцем на специальную военную операцию, таким образом спас жизни пятерых человек во время эвакуации из Бердычей. Мужчина был посмертно представлен к званию Героя России.