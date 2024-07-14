14 июля 2024

Жителей хутора Абрау готовят к эвакуации из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, эвакуация, пожар, спасатели, задымление, пожарные
Население собираются перевезти в ПВР под Новороссийском Фото:

Из-за лесных пожаров жителей хутора Абрау готовят к возможной эвакуации под Новороссийск в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

«Два ПВР развернуты на случай проведения эвакуации жителей. Пункты временного размещения находятся на хуторе Дюрсо под Новороссийском», — приводит ТАСС заявление краевой прокуратуры. Отмечается, что местные власти оповещают население о возможной эвакуации по громкой связи.

В Краснодарском крае ранее с трех баз отдыха были эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Огонь охватил 51 гектар. Вертолетами МЧС России сброшено 95 тонн воды. На месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.

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Из-за лесных пожаров жителей хутора Абрау готовят к возможной эвакуации под Новороссийск в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края. «Два ПВР развернуты на случай проведения эвакуации жителей. Пункты временного размещения находятся на хуторе Дюрсо под Новороссийском», — приводит ТАСС заявление краевой прокуратуры. Отмечается, что местные власти оповещают население о возможной эвакуации по громкой связи. В Краснодарском крае ранее с трех баз отдыха были эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Огонь охватил 51 гектар. Вертолетами МЧС России сброшено 95 тонн воды. На месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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