Жителей хутора Абрау готовят к эвакуации из-за пожаров

14 июля 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Население собираются перевезти в ПВР под Новороссийском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за лесных пожаров жителей хутора Абрау готовят к возможной эвакуации под Новороссийск в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края. «Два ПВР развернуты на случай проведения эвакуации жителей. Пункты временного размещения находятся на хуторе Дюрсо под Новороссийском», — приводит ТАСС заявление краевой прокуратуры. Отмечается, что местные власти оповещают население о возможной эвакуации по громкой связи. В Краснодарском крае ранее с трех баз отдыха были эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Огонь охватил 51 гектар. Вертолетами МЧС России сброшено 95 тонн воды. На месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за лесных пожаров жителей хутора Абрау готовят к возможной эвакуации под Новороссийск в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края. «Два ПВР развернуты на случай проведения эвакуации жителей. Пункты временного размещения находятся на хуторе Дюрсо под Новороссийском», — приводит ТАСС заявление краевой прокуратуры. Отмечается, что местные власти оповещают население о возможной эвакуации по громкой связи. В Краснодарском крае ранее с трех баз отдыха были эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Огонь охватил 51 гектар. Вертолетами МЧС России сброшено 95 тонн воды. На месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.