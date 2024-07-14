Жителей хутора Абрау готовят к эвакуации из-за пожаров

Из-за лесных пожаров жителей хутора Абрау готовят к возможной эвакуации под Новороссийск в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
«Два ПВР развернуты на случай проведения эвакуации жителей. Пункты временного размещения находятся на хуторе Дюрсо под Новороссийском», — приводит ТАСС заявление краевой прокуратуры. Отмечается, что местные власти оповещают население о возможной эвакуации по громкой связи.
В Краснодарском крае ранее с трех баз отдыха были эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Огонь охватил 51 гектар. Вертолетами МЧС России сброшено 95 тонн воды. На месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.
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