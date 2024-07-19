За пассажирами экстренно севшего в Красноярске Boeing вылетел резервный борт

За пассажирами экстренно севшего в Красноярске Boeing 777 вылетел резервный борт авиакомпании Air India. Об этом сообщили в Росавиации. Судно, совершавее рейс из Дели в Сан-Франциско, приземлился вечером 18 июля.
«Резервный борт Air India вылетел в Красноярск в 08.30 мск», — сообщили в Росавиации. Информация опубликована в Telegram.
Самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в Красноярске около 18:30 19 июля. На борту находились 252 человека, которым медицинская помощь не потребовалась. Резервный борт из Индии должен прибыть в 16:15 местному времени, а вылет в США намечен на 18:15.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.