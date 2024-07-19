За пассажирами экстренно севшего в Красноярске Boeing вылетел резервный борт

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, бортпроводник, пассажирский самолет, ручная кладь, самолет, стюардесса, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки
Вылет резервного борта из Красноярска запланирован на 18:15 Фото:

За пассажирами экстренно севшего в Красноярске Boeing 777 вылетел резервный борт авиакомпании Air India. Об этом сообщили в Росавиации. Судно, совершавее рейс из Дели в Сан-Франциско, приземлился вечером 18 июля.

«Резервный борт Air India вылетел в Красноярск в 08.30 мск», — сообщили в Росавиации. Информация опубликована в Telegram.

Самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в Красноярске около 18:30 19 июля. На борту находились 252 человека, которым медицинская помощь не потребовалась. Резервный борт из Индии должен прибыть в 16:15 местному времени, а вылет в США намечен на 18:15.

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За пассажирами экстренно севшего в Красноярске Boeing 777 вылетел резервный борт авиакомпании Air India. Об этом сообщили в Росавиации. Судно, совершавее рейс из Дели в Сан-Франциско, приземлился вечером 18 июля. «Резервный борт Air India вылетел в Красноярск в 08.30 мск», — сообщили в Росавиации. Информация опубликована в Telegram. Самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в Красноярске около 18:30 19 июля. На борту находились 252 человека, которым медицинская помощь не потребовалась. Резервный борт из Индии должен прибыть в 16:15 местному времени, а вылет в США намечен на 18:15.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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