Происшествия Количество погибших при взрыве на насосной станции Волгограда выросло до пяти 20 июля 2024 в 15:09 Размер текста - 17 + Поисковые работы на месте взрыва прекращены Фото: Сергей Русанов © URA.RU Количество погибших при взрыве на насосной станции Волгограда выросло до пяти. Об этом сообщили в СУ СКР по Волгоградской области. В настоящее время поисковые работы на месте взрыва прекращены. ЧП на насосной станции произошло в начале июля. Взорвался газ в котельной. Следственный комитет предполагает, что причиной ЧП стали нарушения при проведении сварочных работ. Взрыв повредил ближайшие дома, обломки разлетелись на 50-100 метров, окна выбило в 29 квартирах. Подробности взрыва собраны в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Количество погибших при взрыве на насосной станции Волгограда выросло до пяти. Об этом сообщили в СУ СКР по Волгоградской области. В настоящее время поисковые работы на месте взрыва прекращены. ЧП на насосной станции произошло в начале июля. Взорвался газ в котельной. Следственный комитет предполагает, что причиной ЧП стали нарушения при проведении сварочных работ. Взрыв повредил ближайшие дома, обломки разлетелись на 50-100 метров, окна выбило в 29 квартирах. Подробности взрыва собраны в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям