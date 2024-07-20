Количество погибших при взрыве на насосной станции Волгограда выросло до пяти

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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, следственный комитет, скр
Поисковые работы на месте взрыва прекращены Фото:

Количество погибших при взрыве на насосной станции Волгограда выросло до пяти. Об этом сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

В настоящее время поисковые работы на месте взрыва прекращены. ЧП на насосной станции произошло в начале июля. Взорвался газ в котельной. Следственный комитет предполагает, что причиной ЧП стали нарушения при проведении сварочных работ. Взрыв повредил ближайшие дома, обломки разлетелись на 50-100 метров, окна выбило в 29 квартирах. Подробности взрыва собраны в материале URA.RU.

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Количество погибших при взрыве на насосной станции Волгограда выросло до пяти. Об этом сообщили в СУ СКР по Волгоградской области. В настоящее время поисковые работы на месте взрыва прекращены. ЧП на насосной станции произошло в начале июля. Взорвался газ в котельной. Следственный комитет предполагает, что причиной ЧП стали нарушения при проведении сварочных работ. Взрыв повредил ближайшие дома, обломки разлетелись на 50-100 метров, окна выбило в 29 квартирах. Подробности взрыва собраны в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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