Жители УрФО и проживающие за пределами РФ хотят стать депутатами Кургана

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Жители Челябинска, Тюмени и Екатеринбурга захотели получить мандат курганского депутата
Жители Челябинска, Тюмени и Екатеринбурга захотели получить мандат курганского депутата Фото:
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Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

Жители Челябинской, Тюменской, Свердловской и Архангельской областей, а также жители других стран, подали свои документы для участия в выборах в городскую думу Кургана. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Курганской области.

«На мандат гордумы претендуют: Елена Фомина (ЛДПР) из Челябинской области, подавшая документы по 3 округу, и Елизавета Сендык («Новые люди») из Тюменской области, выдвинувшаяся по 8 округу. Экс-депутат Екатеринбурга Андрей Пирожков («Партия пенсионеров России») борется за мандат на 5 округе. Также среди иногородцев — Кирилл Рогозин из Архангельской области, баллотирующийся от «Новых людей» по 4 округу», — указано в данных на сайте избиркома Курганской области. 

Также в данных избирательной комиссии указано, что от курганской ЛДПР выдвинулся кандидат Евгений Николаев, не имеющий постоянного места жительства на территории РФ. Политические источники URA.RU объясняют, что партиям нужны иногородние кандидаты из-за того, что в регионе им не хватает сторонников.

Ранее URA.RU писало, что на выборах в гордуму Кургана зарегистрировано на 12 самовыдвиженцев меньше по сравнению с выборами созыва от 2019 года. Среди всех участников выборов этого года из 286 человек отсутствуют кандидаты-самовыдвиженцы. Выборы в городскую думу запланированы на 8 сентября 2024 года.

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Жители Челябинской, Тюменской, Свердловской и Архангельской областей, а также жители других стран, подали свои документы для участия в выборах в городскую думу Кургана. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Курганской области. «На мандат гордумы претендуют: Елена Фомина (ЛДПР) из Челябинской области, подавшая документы по 3 округу, и Елизавета Сендык («Новые люди») из Тюменской области, выдвинувшаяся по 8 округу. Экс-депутат Екатеринбурга Андрей Пирожков («Партия пенсионеров России») борется за мандат на 5 округе. Также среди иногородцев — Кирилл Рогозин из Архангельской области, баллотирующийся от «Новых людей» по 4 округу», — указано в данных на сайте избиркома Курганской области.  Также в данных избирательной комиссии указано, что от курганской ЛДПР выдвинулся кандидат Евгений Николаев, не имеющий постоянного места жительства на территории РФ. Политические источники URA.RU объясняют, что партиям нужны иногородние кандидаты из-за того, что в регионе им не хватает сторонников. Ранее URA.RU писало, что на выборах в гордуму Кургана зарегистрировано на 12 самовыдвиженцев меньше по сравнению с выборами созыва от 2019 года. Среди всех участников выборов этого года из 286 человек отсутствуют кандидаты-самовыдвиженцы. Выборы в городскую думу запланированы на 8 сентября 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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