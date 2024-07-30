Жители УрФО и проживающие за пределами РФ хотят стать депутатами Кургана

Жители Челябинской, Тюменской, Свердловской и Архангельской областей, а также жители других стран, подали свои документы для участия в выборах в городскую думу Кургана. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Курганской области.
«На мандат гордумы претендуют: Елена Фомина (ЛДПР) из Челябинской области, подавшая документы по 3 округу, и Елизавета Сендык («Новые люди») из Тюменской области, выдвинувшаяся по 8 округу. Экс-депутат Екатеринбурга Андрей Пирожков («Партия пенсионеров России») борется за мандат на 5 округе. Также среди иногородцев — Кирилл Рогозин из Архангельской области, баллотирующийся от «Новых людей» по 4 округу», — указано в данных на сайте избиркома Курганской области.
Также в данных избирательной комиссии указано, что от курганской ЛДПР выдвинулся кандидат Евгений Николаев, не имеющий постоянного места жительства на территории РФ. Политические источники URA.RU объясняют, что партиям нужны иногородние кандидаты из-за того, что в регионе им не хватает сторонников.
Ранее URA.RU писало, что на выборах в гордуму Кургана зарегистрировано на 12 самовыдвиженцев меньше по сравнению с выборами созыва от 2019 года. Среди всех участников выборов этого года из 286 человек отсутствуют кандидаты-самовыдвиженцы. Выборы в городскую думу запланированы на 8 сентября 2024 года.
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