Пентагон: вылазка ВСУ под Курском не является эскалацией

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что операция ВСУ в Курской области не является шагом к эскалации конфликта. Такое заявление она сделала на регулярном брифинге для журналистов.
«Нет. В конечном счете Украина сражается за свою суверенную территорию. Она предпримет все усилия для восстановления контроля над своими территориями, что подтверждается происходящими событиями в Курской области», — сказала представитель Минобороны США.
Сингх подтвердила решимость Соединенных Штатов в обеспечении Украины вооружением и военным оборудованием. Она отметила, что украинцы предпринимают все шаги для победы на фронте.
Ранее Пентагон заявил о соответствии политики США с действиями ВСУ, которые используют американское оружие в Курской области. В регионе из-за обстрелов был введен режим ЧС. В Минобороны РФ сообщали, что вертолеты Ка-52 ударили по живой силе и военной технике ВСУ на границе с Украиной. Согласно официальным заявлениям, погибло около 600 украинских солдат. Что происходит в Курской области — в материале URA.RU.
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