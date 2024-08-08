08 августа 2024

Пентагон: вылазка ВСУ под Курском не является эскалацией

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пентагоне не ждут эскалации конфликта с РФ из-за действий Украины
В Пентагоне не ждут эскалации конфликта с РФ из-за действий Украины Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что операция ВСУ в Курской области не является шагом к эскалации конфликта. Такое заявление она сделала на регулярном брифинге для журналистов.

«Нет. В конечном счете Украина сражается за свою суверенную территорию. Она предпримет все усилия для восстановления контроля над своими территориями, что подтверждается происходящими событиями в Курской области», — сказала представитель Минобороны США.

Сингх подтвердила решимость Соединенных Штатов в обеспечении Украины вооружением и военным оборудованием. Она отметила, что украинцы предпринимают все шаги для победы на фронте.

Ранее Пентагон заявил о соответствии политики США с действиями ВСУ, которые используют американское оружие в Курской области. В регионе из-за обстрелов был введен режим ЧС. В Минобороны РФ сообщали, что вертолеты Ка-52 ударили по живой силе и военной технике ВСУ на границе с Украиной. Согласно официальным заявлениям, погибло около 600 украинских солдат. Что происходит в Курской области — в материале URA.RU.

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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что операция ВСУ в Курской области не является шагом к эскалации конфликта. Такое заявление она сделала на регулярном брифинге для журналистов. «Нет. В конечном счете Украина сражается за свою суверенную территорию. Она предпримет все усилия для восстановления контроля над своими территориями, что подтверждается происходящими событиями в Курской области», — сказала представитель Минобороны США. Сингх подтвердила решимость Соединенных Штатов в обеспечении Украины вооружением и военным оборудованием. Она отметила, что украинцы предпринимают все шаги для победы на фронте. Ранее Пентагон заявил о соответствии политики США с действиями ВСУ, которые используют американское оружие в Курской области. В регионе из-за обстрелов был введен режим ЧС. В Минобороны РФ сообщали, что вертолеты Ка-52 ударили по живой силе и военной технике ВСУ на границе с Украиной. Согласно официальным заявлениям, погибло около 600 украинских солдат. Что происходит в Курской области — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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