На Украине нашли нового врага в лице сатирика Михаила Жванецкого

Украинский институт обвинил Жванецкого в «пропаганде имперской политики»
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Жванецкий умер в 2020 году в возрасте 86 лет
Жванецкий умер в 2020 году в возрасте 86 лет Фото:

Творчество известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого способствует «пропаганде российской имперской политики». Такое мнение выразили в украинском институте национальной памяти (УИНП).

«Эксперты УИНП отнесли к „символике российской имперской политики“ географические объекты, юридические лица и объекты права собственности, в названиях которых использовано имя сатирика», — передает РБК. В документе института указано, что работы Жванецкого и его высказывания чаще всего совпадали с российскими государственными нарративами.

Кроме того, в УИНП также заявили, что несмотря на включение Жванецкого в «белый список» украинских артистов за его публичную позицию против присоединения Крыма к России, он продолжал посещать полуостров после его включения в состав РФ. Также значительная часть его жизни и творчества были непосредственно связаны с Россией, а не Украиной, что повлияло на содержание и направленность его произведений.

Жванецкий умер в ноябре 2020 года в возрасте 86 лет. Сатирик получил множество наград в России, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, и в 2012 году ему присвоили звание народного артиста. В 1999 году он стал народным артистом Украины, а в 1994-м — почетным гражданином Одессы. Летом 2024 года власти Одесской области планируют переименовать бульвар Жванецкого в бульвар Военно-морских сил, против чего выступил мэр Геннадий Труханов, заявив, что это «обнуляет» историю и культуру Одессы.

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Творчество известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого способствует «пропаганде российской имперской политики». Такое мнение выразили в украинском институте национальной памяти (УИНП). «Эксперты УИНП отнесли к „символике российской имперской политики“ географические объекты, юридические лица и объекты права собственности, в названиях которых использовано имя сатирика», — передает РБК. В документе института указано, что работы Жванецкого и его высказывания чаще всего совпадали с российскими государственными нарративами. Кроме того, в УИНП также заявили, что несмотря на включение Жванецкого в «белый список» украинских артистов за его публичную позицию против присоединения Крыма к России, он продолжал посещать полуостров после его включения в состав РФ. Также значительная часть его жизни и творчества были непосредственно связаны с Россией, а не Украиной, что повлияло на содержание и направленность его произведений. Жванецкий умер в ноябре 2020 года в возрасте 86 лет. Сатирик получил множество наград в России, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, и в 2012 году ему присвоили звание народного артиста. В 1999 году он стал народным артистом Украины, а в 1994-м — почетным гражданином Одессы. Летом 2024 года власти Одесской области планируют переименовать бульвар Жванецкого в бульвар Военно-морских сил, против чего выступил мэр Геннадий Труханов, заявив, что это «обнуляет» историю и культуру Одессы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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