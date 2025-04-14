От притчей Христа до Дня лысых мужчин: какие праздники отмечают в России и мире 15 апреля

По всему миру 15 апреля празднуют сразу несколько праздников. В православных церквях чтят нескольких святых и вспоминают притчи Христа, в народе следят за льдом на воде, в России поздравляют специалистов радиоэлектронной борьбы, а по всей планете отмечают день лысых мужчин и ходят в Макдональдс. О том, какие праздники отмечают 15 апреля 2025 года — в материале URA.RU.
Православные праздники 15 апреля 2025
День памяти мученика Поликарпа Александрийского
В этот день православная церковь вспоминает святого мученика Поликарпа, жившего в Александрии в IV веке. Святой не побоялся и обличил императора Максимиана, который объявил гонение на христиан. Поликарп открыто признал себя верующим человеком и добровольно отправился к стражникам, где подвергся мучениям, а затем был казнен. Даже после долгих и тяжелых истязаний Поликарп оставался верен Христу до последних мгновений жизни.
Великий Вторник
Великий Вторник является частью Страстной недели перед Пасхой, и в 2025 году выпадает на 15 апреля. В этот день Христос рассказывал собравшимся в иерусалимском храме притчи. Первая из них, притча о талантах, рассказывает о человеке, который раздал трем рабам деньги. Двое смогли начать свое дело и увеличили капитал, а третий закопал монету в землю. В итоге господин похвалил первых двух слуг и наказал третьего. Смысл притчи заключается в том, что человек должен реализовывать таланты, дарованные Господом.
Вторая история, притча о десяти девах, рассказывает о подружках невесты, которые ожидали жениха ночью перед брачным пиром. У пятерых девушек закончилось масло для горящих лампад. Когда они попросили масла у подруг, те отправили их к торговцам — ведь иначе масла не хватит никому. Когда девушки отправились за маслом, пришел жених, и оставшиеся девы отправились с ним на брачный пир. В итоге опоздавшим подругам так и не открыли двери. Брачный пир в притче символизирует встречу с Господом, а ожидающие жениха девы — христиан, которые будут подвергнуты последнему испытанию перед встречей с Богом.
День памяти преподобного Тита Чудотворца
Православная церковь чтит память преподобного Тита Чудотворца, монаха и святого подвижника, известного своей праведной жизнью, молитвами и чудесами. Преподобный Тит жил в конце VIII века и с самого раннего детства чтил Христа. В подростковом возрасте Тит ушел в монастырь, где сначала стал послушником, а затем иноком.
За искреннюю веру и преданность Господь наделил Тита даром чудотворения. До последних лет жизни святой оставался защитником иконопочитания, защищая иконы во время гонений. Преподобный Тит скончался в глубокой старости.
Народный праздник 15 апреля 2025
Тит Ледолом: приметы и традиции
В народе 15 апреля отмечают праздник Тит Ледолом. Название этот день получил в честь того, что в середине апреля с рек и озер окончательно уходит лед. Вокруг льда существовали особые приметы:
- Если лед опускался на дно – нужно готовиться к тяжелому году;
- Если полая вода разливалась – крестьяне готовились к раннему покосу травы;
- Если на праздник лед еще не сошел – рыба не будет клевать весь год.
Также праздник называли Бесхлебицей из-за того, что запасы зерна к празднику уже заканчивались. Крестьяне переходили с хлеба на квас, приговаривая «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили». При этом припасенное на посев зерно было запрещено использовать в пищу — считалось, что если съесть «добрые семена», то поле обидится и урожай в году окажется скромным.
А вот торговцы 15 апреля праздновали «барыш-день». В этот день в деревнях устраивали первую весеннюю ярмарку, и местные бизнесмены пытались отпраздновать его как можно более шумно и получить большую прибыль. Считалось, что чем больше прибыль окажется 15 апреля, тем лучше пойдут продажи в году.
Праздники в России 15 апреля 2025
День специалиста по радиоэлектронной борьбе
15 апреля в России отмечают профессиональный праздник специалистов по радиоэлектронной борьбе. Эти специалисты обеспечивают защиту войск и объектов от радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления противника.
Дата выбрана в честь первого применения системы РЭБ во время Русско-японской войны 15 апреля 1904 года. Средства РЭБ используются не только в военное, но и в мирное время, для защиты стратегически важных объектов от возможных атак.
Международные праздники 15 апреля 2025
Международный день культуры
Во вторник 15 апреля по всему миру вспоминают Пакт Рериха, который был подписан в США в 1935 году. Это первый международный документ, который призван охранять культурные ценности. В итоге Пакт Рериха лег в основу многих других документов об охране культуры по всему миру. Этот праздник посвящен сохранению культурного наследия человечества и развитию культуры во всем мире. Он подчеркивает важность культурного многообразия и взаимопонимания между народами.
День Макдональдса
15 апреля во многих странах отмечают неофициальный праздник, посвященный открытию первого ресторана сети Макдональдс в 1955 году. В честь этого многие отправляются в любимую точку фастфуда, чтобы съесть бургер и отметить день рождения легендарной франшизы.
День лысых мужчин
Необычный праздник, посвященный лысым мужчинам, отмечают по всему миру 15 апреля. В этот день принято поддерживать как мужчин, которые потеряли волосы на голове, а также тех, кто бреется по своей воле. В день лысых мужчин можно сделать комплимент своим коллегам и друзьям без волос, подчеркнув их харизму и привлекательность.
День памяти «Титаника»
15 апреля — день памяти крупнейшей морской катастрофы XX века: гибели легендарного пассажирского лайнера «Титаник». В этот день в разных странах мира проходят мероприятия памяти жертв трагедии 1912 года, когда корабль столкнулся с айсбергом и затонул в Атлантическом океане.
Кто из знаменитостей родился 15 апреля
- Леонардо да Винчи (1452 – 1519) – итальянский изобретатель, художник и ученый;
- Екатерина I (1684 – 1727) российская императрица, вторая супруга Петра I;
- Николай Гумилев (1886 – 1921) поэт Серебряного века;
- Борис Стругацкий (1933 – 2012) советский и российский писатель-фантаст;
- Алла Пугачева (1949) – российская эстрадная певица;
- Эмма Уотсон (1990) – британская актриса.
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