Украину хотят интегрировать в ЕС без вступления в организацию

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Украину могут интегрировать в ЕС без вступления в организацию, заявил Сийярто
Украину могут интегрировать в ЕС без вступления в организацию, заявил Сийярто Фото:

Еврокомиссия (ЕК) предложила полностью экономически интегрировать Украину в Европейский Союз (ЕС) без формального вступления страны в организацию. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Еврокомиссия выступила с предложением полностью экономически интегрировать Украину в ЕС, не дожидаясь вступления страны в союз», — сообщил Сийярто. Об этом венгерский политик заявил во время трансляции на своем канале в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). 

Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко предостерег главу Украины Владимира Зеленского от вступления в ЕС. По его словам, это действие обрушит экономику страны.

Как отмечал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, ЕС и Великобритания прилагают максимум усилий для остановки поисков мирного разрешения конфликта на Украине. Несмотря на текущие переговоры западные страны продолжат оказывать поддержку Украине.

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Еврокомиссия (ЕК) предложила полностью экономически интегрировать Украину в Европейский Союз (ЕС) без формального вступления страны в организацию. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Еврокомиссия выступила с предложением полностью экономически интегрировать Украину в ЕС, не дожидаясь вступления страны в союз», — сообщил Сийярто. Об этом венгерский политик заявил во время трансляции на своем канале в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной).  Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко предостерег главу Украины Владимира Зеленского от вступления в ЕС. По его словам, это действие обрушит экономику страны. Как отмечал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, ЕС и Великобритания прилагают максимум усилий для остановки поисков мирного разрешения конфликта на Украине. Несмотря на текущие переговоры западные страны продолжат оказывать поддержку Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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