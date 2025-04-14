Еврокомиссия (ЕК) предложила полностью экономически интегрировать Украину в Европейский Союз (ЕС) без формального вступления страны в организацию. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Еврокомиссия выступила с предложением полностью экономически интегрировать Украину в ЕС, не дожидаясь вступления страны в союз», — сообщил Сийярто. Об этом венгерский политик заявил во время трансляции на своем канале в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной).
Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко предостерег главу Украины Владимира Зеленского от вступления в ЕС. По его словам, это действие обрушит экономику страны.
Как отмечал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, ЕС и Великобритания прилагают максимум усилий для остановки поисков мирного разрешения конфликта на Украине. Несмотря на текущие переговоры западные страны продолжат оказывать поддержку Украине.
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