Молдавия лишила Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии

Конституционный суд Молдавии упразднил несколько положений законов, которые предоставляли Гагаузии право участвовать в назначении главного прокурора региона, сообщают журналисты. Решение было принято после рассмотрения обращения генерального прокурора Иона Мунтяну.
«Конституционный суд постановил удовлетворить запрос генеральной прокуратуры и объявить неконституционными статью 21 Закона „Об особом правовом статусе Гагаузии“, а также статьи 25 (ч.3) и 26 Закона „О прокуратуре“», — заявила глава КС Молдавии Домника Маноле. Его слова предает «Коммерсант». Это решение лишает Гагаузию возможности влиять на выбор прокурора через свой парламент.
По ранее действовавшим нормам, прокурор Гагаузии назначался Генеральным прокурором по представлению Народного собрания автономии. Контекст данного решения вызвал недовольство среди представителей Гагаузии.
Зампредседателя парламента Гагаузии Георгий Лейчу раскритиковал процесс, заявив, что региональные представители были недостаточно информированы о заседании КС, что по его мнению является нарушением основных процедурных норм. «Мы узнали об этом заседании за 15 минут до его начала», — заявил Лейчу. Цитата по «РИА Новости».
Ранее генеральным прокурором Молдавии Ионом Мунтяном был подан запрос о пересмотре механизма назначения прокурора Гагаузии. Чиновник утверждал, что местный парламент не имеет права влиять на выбор прокурора региона, поскольку это противоречит конституции.
Также в Молдове взяли под стражу Евгению Гуцул, которая намеревалась вылететь в Стамбул. Ее обвинили в участии в незаконном финансировании политических активностей в рамках деятельности организованной преступной группировки. Позже политика перевели под домашний арест, передает RT.
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