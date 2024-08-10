Психолог объяснила, как отличить депрессию от лени

Психолог Александрова: отличить депрессию от лени можно по потере аппетита
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, усталость, боль, женщина, депрессия, закрывает лицо рукой, рука
Если одолела лень, то нужно посвятить три-четыре дня ничего не деланию Фото:

Отличить депрессию от лени можно по потере аппетита и нехватке энергии. Об этом рассказала психолог Евгения Александрова.

«Еще для этого психического расстройства характерны физические симптомы вроде потери аппетита и нехватки энергии, которые не восполняются даже во время отдыха. Лень же — просто попытка отложить дела на потом, которая не сопровождается грустью и тревогой», — пишет Life, ссылаясь на слова Александровой.

По мнению психолога, если человека одолела лень, то нужно посвятить три-четыре дня сну, просмотру фильмов, вкусной еде. А затем ставить перед собой новые цели и мотивации.

Ранее сообщалось, что пробуждение от нескольких будильников по утрам также может вызывать депрессию. По мнению врачей, реакция адреналина «бей или беги», которая активируется при срабатывании будильника, может вызвать сильный стресс у человека.

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Отличить депрессию от лени можно по потере аппетита и нехватке энергии. Об этом рассказала психолог Евгения Александрова. «Еще для этого психического расстройства характерны физические симптомы вроде потери аппетита и нехватки энергии, которые не восполняются даже во время отдыха. Лень же — просто попытка отложить дела на потом, которая не сопровождается грустью и тревогой», — пишет Life, ссылаясь на слова Александровой. По мнению психолога, если человека одолела лень, то нужно посвятить три-четыре дня сну, просмотру фильмов, вкусной еде. А затем ставить перед собой новые цели и мотивации. Ранее сообщалось, что пробуждение от нескольких будильников по утрам также может вызывать депрессию. По мнению врачей, реакция адреналина «бей или беги», которая активируется при срабатывании будильника, может вызвать сильный стресс у человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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