Психолог объяснила, как отличить депрессию от лени

Психолог Александрова: отличить депрессию от лени можно по потере аппетита

10 августа 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Если одолела лень, то нужно посвятить три-четыре дня ничего не деланию Фото: Илья Московец © URA.RU Отличить депрессию от лени можно по потере аппетита и нехватке энергии. Об этом рассказала психолог Евгения Александрова. «Еще для этого психического расстройства характерны физические симптомы вроде потери аппетита и нехватки энергии, которые не восполняются даже во время отдыха. Лень же — просто попытка отложить дела на потом, которая не сопровождается грустью и тревогой», — пишет Life , ссылаясь на слова Александровой. По мнению психолога, если человека одолела лень, то нужно посвятить три-четыре дня сну, просмотру фильмов, вкусной еде. А затем ставить перед собой новые цели и мотивации. Ранее сообщалось, что пробуждение от нескольких будильников по утрам также может вызывать депрессию. По мнению врачей, реакция адреналина «бей или беги», которая активируется при срабатывании будильника, может вызвать сильный стресс у человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отличить депрессию от лени можно по потере аппетита и нехватке энергии. Об этом рассказала психолог Евгения Александрова. «Еще для этого психического расстройства характерны физические симптомы вроде потери аппетита и нехватки энергии, которые не восполняются даже во время отдыха. Лень же — просто попытка отложить дела на потом, которая не сопровождается грустью и тревогой», — пишет Life, ссылаясь на слова Александровой. По мнению психолога, если человека одолела лень, то нужно посвятить три-четыре дня сну, просмотру фильмов, вкусной еде. А затем ставить перед собой новые цели и мотивации. Ранее сообщалось, что пробуждение от нескольких будильников по утрам также может вызывать депрессию. По мнению врачей, реакция адреналина «бей или беги», которая активируется при срабатывании будильника, может вызвать сильный стресс у человека.