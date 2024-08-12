МИД РФ запросил срочные меры по вопросу Запорожской АЭС

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова попросила мировое сообщество разобраться с Украиной из-за ударов дронов ВСУ по Запорожской АЭС Фото:
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Россия призвала международное сообщество разобраться с действиями Украины после того, как Киев ударил по Запорожской АЭС. С соответствующим запросом обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия призывает международное сообщество принять срочные меры в отношении Украины на фоне удара по Запорожской АЭС», — подчеркнула Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

В ночь на 12 августа сообщалось об обстреле Запорожской АЭС украинскими беспилотниками. В результате на одном из объектов станции произошло возгорание. В МАГАТЭ подчеркнули, что пока что ядерная безопасность АЭС не находится под угрозой.

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Россия призвала международное сообщество разобраться с действиями Украины после того, как Киев ударил по Запорожской АЭС. С соответствующим запросом обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия призывает международное сообщество принять срочные меры в отношении Украины на фоне удара по Запорожской АЭС», — подчеркнула Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости. В ночь на 12 августа сообщалось об обстреле Запорожской АЭС украинскими беспилотниками. В результате на одном из объектов станции произошло возгорание. В МАГАТЭ подчеркнули, что пока что ядерная безопасность АЭС не находится под угрозой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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