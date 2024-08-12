МИД РФ запросил срочные меры по вопросу Запорожской АЭС

12 августа 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Мария Захарова попросила мировое сообщество разобраться с Украиной из-за ударов дронов ВСУ по Запорожской АЭС Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Новость по теме Пожар начался на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ: последствия атаки Россия призвала международное сообщество разобраться с действиями Украины после того, как Киев ударил по Запорожской АЭС. С соответствующим запросом обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия призывает международное сообщество принять срочные меры в отношении Украины на фоне удара по Запорожской АЭС», — подчеркнула Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости. В ночь на 12 августа сообщалось об обстреле Запорожской АЭС украинскими беспилотниками. В результате на одном из объектов станции произошло возгорание. В МАГАТЭ подчеркнули, что пока что ядерная безопасность АЭС не находится под угрозой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия призвала международное сообщество разобраться с действиями Украины после того, как Киев ударил по Запорожской АЭС. С соответствующим запросом обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия призывает международное сообщество принять срочные меры в отношении Украины на фоне удара по Запорожской АЭС», — подчеркнула Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости. В ночь на 12 августа сообщалось об обстреле Запорожской АЭС украинскими беспилотниками. В результате на одном из объектов станции произошло возгорание. В МАГАТЭ подчеркнули, что пока что ядерная безопасность АЭС не находится под угрозой.