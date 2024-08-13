Аббас: ООН провалилась с созданием независимого палестинского государства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, аббас махмуд
Махмуд Аббас заявил, что ООН провалила миссию по созданию независимого палестинского государства Фото:

ООН не смогла создать независимое палестинское государство из-за давления США. Об этом сообщил глава Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«…ООН по причине давления со стороны США провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение, чтобы принять одну резолюцию, которая бы реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа», — заявил Аббас. Такое мнение он выразил, высказываясь о создании палестинского государства.

Также в ходе встречи в Путиным Аббас подчеркнул долгосрочные дружественные отношения между Россией и Палестиной, отметив, что эта дружба укреплялась на протяжении десятилетий. Он сказал, что Палестина рассчитывает на поддержку России.

Ранее в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огареве начались переговоры российского лидера с главой Палестины Махмудом Аббасом. Со стороны России во встрече также участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и другие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ООН не смогла создать независимое палестинское государство из-за давления США. Об этом сообщил глава Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «…ООН по причине давления со стороны США провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение, чтобы принять одну резолюцию, которая бы реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа», — заявил Аббас. Такое мнение он выразил, высказываясь о создании палестинского государства. Также в ходе встречи в Путиным Аббас подчеркнул долгосрочные дружественные отношения между Россией и Палестиной, отметив, что эта дружба укреплялась на протяжении десятилетий. Он сказал, что Палестина рассчитывает на поддержку России. Ранее в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огареве начались переговоры российского лидера с главой Палестины Махмудом Аббасом. Со стороны России во встрече также участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...