Аббас: ООН провалилась с созданием независимого палестинского государства

13 августа 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Махмуд Аббас заявил, что ООН провалила миссию по созданию независимого палестинского государства Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru ООН не смогла создать независимое палестинское государство из-за давления США. Об этом сообщил глава Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «…ООН по причине давления со стороны США провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение, чтобы принять одну резолюцию, которая бы реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа», — заявил Аббас. Такое мнение он выразил, высказываясь о создании палестинского государства. Также в ходе встречи в Путиным Аббас подчеркнул долгосрочные дружественные отношения между Россией и Палестиной, отметив, что эта дружба укреплялась на протяжении десятилетий. Он сказал, что Палестина рассчитывает на поддержку России. Ранее в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огареве начались переговоры российского лидера с главой Палестины Махмудом Аббасом. Со стороны России во встрече также участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ООН не смогла создать независимое палестинское государство из-за давления США. Об этом сообщил глава Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «…ООН по причине давления со стороны США провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение, чтобы принять одну резолюцию, которая бы реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа», — заявил Аббас. Такое мнение он выразил, высказываясь о создании палестинского государства. Также в ходе встречи в Путиным Аббас подчеркнул долгосрочные дружественные отношения между Россией и Палестиной, отметив, что эта дружба укреплялась на протяжении десятилетий. Он сказал, что Палестина рассчитывает на поддержку России. Ранее в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огареве начались переговоры российского лидера с главой Палестины Махмудом Аббасом. Со стороны России во встрече также участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и другие.