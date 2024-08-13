Аббас: ООН провалилась с созданием независимого палестинского государства

ООН не смогла создать независимое палестинское государство из-за давления США. Об этом сообщил глава Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«…ООН по причине давления со стороны США провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение, чтобы принять одну резолюцию, которая бы реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа», — заявил Аббас. Такое мнение он выразил, высказываясь о создании палестинского государства.
Также в ходе встречи в Путиным Аббас подчеркнул долгосрочные дружественные отношения между Россией и Палестиной, отметив, что эта дружба укреплялась на протяжении десятилетий. Он сказал, что Палестина рассчитывает на поддержку России.
Ранее в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огареве начались переговоры российского лидера с главой Палестины Махмудом Аббасом. Со стороны России во встрече также участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и другие.
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