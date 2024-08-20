Посольство РФ назвало аморальным заявления МО Британии о Курской области

20 августа 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Посольство России раскритиковало заявление Джона Хили о Курской области Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Посольство России в Соединенном Королевстве резко осудило заявления британского министра обороны Джона Хили об атаке ВСУ на Курскую область, назвав их аморальными и оторванными от реальности. Об этом говорится в комментарии посольства. «Глубоко аморальны высказывания Джона Хили о „гордости“ в связи с британской поддержкой Украины. <…> Заявления Хили о мнимых целях украинского вторжения в Россию и якобы достигнутых результатах оторваны от реальности», — говорится в комментарии, передает ТАСС. В диппредставительстве подчеркнули, что решительно осуждают заявления министра обороны. По мнению российских дипломатов, британский министр пытается оправдать действия Киева и поддержку Лондона на фоне возросшей глобальной напряженности. В комментарии посольства РФ отмечается, что позиция Хили пропитана лицемерием, ведь Великобритания и его политическая сила, по мнению российской стороны, способствовали усилению напряженности в мире и в украинском кризисе. Поддержка Киева со стороны Лондона ведет к эскалации ситуации и увеличивает риски, считают в посольстве. Ранее издание The Times написало что, в течение 48 часов чиновники и помощники премьер-министра Кира Стармера и Джона Хили вели переговоры о том, как далеко нужно зайти в подтверждении растущего участия Великобритании в наступлении на Курскую область, передает «Царьград». В материале отметили, что британское вооружение, включая беспилотники, сыграло центральную роль во вторжении Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посольство России в Соединенном Королевстве резко осудило заявления британского министра обороны Джона Хили об атаке ВСУ на Курскую область, назвав их аморальными и оторванными от реальности. Об этом говорится в комментарии посольства. «Глубоко аморальны высказывания Джона Хили о „гордости“ в связи с британской поддержкой Украины. <…> Заявления Хили о мнимых целях украинского вторжения в Россию и якобы достигнутых результатах оторваны от реальности», — говорится в комментарии, передает ТАСС. В диппредставительстве подчеркнули, что решительно осуждают заявления министра обороны. По мнению российских дипломатов, британский министр пытается оправдать действия Киева и поддержку Лондона на фоне возросшей глобальной напряженности. В комментарии посольства РФ отмечается, что позиция Хили пропитана лицемерием, ведь Великобритания и его политическая сила, по мнению российской стороны, способствовали усилению напряженности в мире и в украинском кризисе. Поддержка Киева со стороны Лондона ведет к эскалации ситуации и увеличивает риски, считают в посольстве. Ранее издание The Times написало что, в течение 48 часов чиновники и помощники премьер-министра Кира Стармера и Джона Хили вели переговоры о том, как далеко нужно зайти в подтверждении растущего участия Великобритании в наступлении на Курскую область, передает «Царьград». В материале отметили, что британское вооружение, включая беспилотники, сыграло центральную роль во вторжении Украины.