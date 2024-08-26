Путин предложил обсудить создание экономической базы для завершения спецоперации

26 августа 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил создать экономическую базу для успешного проведения спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить укрепление экономической базы для успешного завершения спецоперации. Ее создание позволит успешно завершить все военные задачи. «Использование экономической базы для обеспечения завершения военной операции — это, как еще не раз говорилось, главное условие для реализации долгосрочных планов развития России», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить укрепление экономической базы для успешного завершения спецоперации. Ее создание позволит успешно завершить все военные задачи. «Использование экономической базы для обеспечения завершения военной операции — это, как еще не раз говорилось, главное условие для реализации долгосрочных планов развития России», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».