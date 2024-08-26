Путин предложил обсудить создание экономической базы для завершения спецоперации

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин предложил создать экономическую базу для успешного проведения спецоперации Фото:

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить укрепление экономической базы для успешного завершения спецоперации. Ее создание позволит успешно завершить все военные задачи.

«Использование экономической базы для обеспечения завершения военной операции — это, как еще не раз говорилось, главное условие для реализации долгосрочных планов развития России», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить укрепление экономической базы для успешного завершения спецоперации. Ее создание позволит успешно завершить все военные задачи. «Использование экономической базы для обеспечения завершения военной операции — это, как еще не раз говорилось, главное условие для реализации долгосрочных планов развития России», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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