Рост ипотеки и кредитов: как скажется самое продолжительное в истории увеличение ключевой ставки

Продолжительный рост ключевой ставки Банка России может оказать существенное влияние на экономику страны, в том числе на кредитование и стоимость кредитов. Об этом сообщила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
«Новое повышение ключевой ставки будет не слишком благоприятно для экономического роста», — заявила Мильчакова, ее слова передает «Московский комсомолец». Она также отметила, что новое повышение ставки может укрепить рубль, но его масштабы будут зависеть от сигналов ЦБ РФ.
Эксперты сходятся во мнении, что ужесточение денежно-кредитной политики Банком России приведет к замедлению темпов роста кредитования и может негативно сказаться на фондовых индексах. Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер», подчеркнула, что основной задачей регулятора является поддержание ценовой стабильности и возвращение инфляции к целевому уровню. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что повышение ставки должно привести к замедлению инфляции и охлаждению экономической активности, а также к укреплению рубля и повышению привлекательности рублевых активов для инвесторов.
Центральный Банк России снова увеличил ключевую ставку на один процентный пункт, устанавливая ее на уровне 19% вместо предыдущих 18%. Этот период поддержания высоких ставок является самым продолжительным за последние два десятилетия.
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