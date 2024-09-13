Правительство выделило 3 млрд рублей на помощь курянам

На оказание помощи жителям Курской области правительство выделило 3 млрд рублей. Кабмин рассмотрит возможность направления еще 1 млрд рублей для единовременной выплаты гражданам, пострадавшим от боевых действий. С таким заявлением премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в ходе заседания правительства.
«Сейчас область получает поддержку со всех уголков нашей большой страны. Чтобы преодолеть непростую ситуацию и как можно быстрее вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул Мишустин. Его слова приводит пресс-служба правительства в официальном telegram-канале.
Мишустин подчеркнул, что также будет рассмотрен вопрос о выделении еще 1 млрд рублей для единовременной выплаты гражданам, пострадавшим от боевых действий. Он добавил, что на эти цели выделено более 8 млрд рублей.
Ранее в правительстве России сообщали, что жители Курской области, потерявшие имущество, получат по 150 тысяч рублей. 3 млрд рублей на эти цели было выделено из резервного фонда кабмина.
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