ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

Минобороны: освобождена Долиновка в ДНР

13 сентября 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Минобороны сообщили об освобождении Долиновки в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские военные взяли под контроль населенный пункт Долиновка в Донецкой Народной Республике. Сообщает Минобороны РФ. «Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР», —заявили в министерстве. Информацию они опубликовали в своем telegram-канале . Ранее Минобороны сообщали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР. В их число вошли Григоровка, Красногоровка и Водяное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Долиновка в Донецкой Народной Республике. Сообщает Минобороны РФ. «Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР», —заявили в министерстве. Информацию они опубликовали в своем telegram-канале. Ранее Минобороны сообщали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР. В их число вошли Григоровка, Красногоровка и Водяное.