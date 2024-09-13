ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

Минобороны: освобождена Долиновка в ДНР
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Минобороны сообщили об освобождении Долиновки в ДНР Фото:

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Долиновка в Донецкой Народной Республике. Сообщает Минобороны РФ.

«Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР», —заявили в министерстве. Информацию они опубликовали в своем telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР. В их число вошли Григоровка, Красногоровка и Водяное.

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Долиновка в Донецкой Народной Республике. Сообщает Минобороны РФ. «Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР», —заявили в министерстве. Информацию они опубликовали в своем telegram-канале. Ранее Минобороны сообщали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР. В их число вошли Григоровка, Красногоровка и Водяное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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