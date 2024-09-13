ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщили об освобождении Долиновки в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Долиновка в Донецкой Народной Республике. Сообщает Минобороны РФ.
«Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР», —заявили в министерстве. Информацию они опубликовали в своем
Ранее Минобороны сообщали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР. В их число вошли Григоровка, Красногоровка и Водяное.
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