Правительство усовершенствовало порядок разработки долгосрочного бюджетного прогноза

Правительство России приняло решение усовершенствовать порядок разработки долгосрочного бюджетного прогноза. Соответствующий документ внесут в кабмин до 15 ноября. Ранее срок был после утверждения закона о федеральном бюджете, в конце декабря — начале января. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Это необходимо для того, чтобы обеспечить сбалансированность бюджетной системы, именно в долгосрочной перспективе, утвердить национальные проекты и государственные программы на период их действия», — подчеркнул глава правительства. Решение, по его словам, позволит начать реализацию проектов с нового года, что позволит ускорить развитие экономики. Его слова передает пресс-служба правительства России в официальном telegram-канале.
Отмечается, что бюджетный прогноз передавался правительству после утверждения закона о федеральном бюджете. Речь о конце декабря — начале января. После принятия соответствующего решения, работа над прогнозом начнется сразу после установления параметров следующего трехлетнего бюджета.
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