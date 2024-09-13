Правительство усовершенствовало порядок разработки долгосрочного бюджетного прогноза

Правительство проработало порядок разработки долгосрочного бюджетного прогноза
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Правительство сократило срок внесения долгосрочного бюджетного прогноза
Правительство сократило срок внесения долгосрочного бюджетного прогноза Фото:

Правительство России приняло решение усовершенствовать порядок разработки долгосрочного бюджетного прогноза. Соответствующий документ внесут в кабмин до 15 ноября. Ранее срок был после утверждения закона о федеральном бюджете, в конце декабря — начале января. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. 

«Это необходимо для того, чтобы обеспечить сбалансированность бюджетной системы, именно в долгосрочной перспективе, утвердить национальные проекты и государственные программы на период их действия», — подчеркнул глава правительства. Решение, по его словам, позволит начать реализацию проектов с нового года, что позволит ускорить развитие экономики. Его слова передает пресс-служба правительства России в официальном telegram-канале. 

Отмечается, что бюджетный прогноз передавался правительству после утверждения закона о федеральном бюджете. Речь о конце декабря — начале января. После принятия соответствующего решения, работа над прогнозом начнется сразу после установления параметров следующего трехлетнего бюджета. 

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Правительство России приняло решение усовершенствовать порядок разработки долгосрочного бюджетного прогноза. Соответствующий документ внесут в кабмин до 15 ноября. Ранее срок был после утверждения закона о федеральном бюджете, в конце декабря — начале января. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.  «Это необходимо для того, чтобы обеспечить сбалансированность бюджетной системы, именно в долгосрочной перспективе, утвердить национальные проекты и государственные программы на период их действия», — подчеркнул глава правительства. Решение, по его словам, позволит начать реализацию проектов с нового года, что позволит ускорить развитие экономики. Его слова передает пресс-служба правительства России в официальном telegram-канале.  Отмечается, что бюджетный прогноз передавался правительству после утверждения закона о федеральном бюджете. Речь о конце декабря — начале января. После принятия соответствующего решения, работа над прогнозом начнется сразу после установления параметров следующего трехлетнего бюджета. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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