СБУ разоблачила украинских чиновников, строящих судоремонтный завод для российских военных кораблей

СБУ: группа чиновников строила судоремонтный завод для военных кораблей РФ
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Группе украинских чиновников, строящих завод для военных кораблей РФ, грозит до 12 лет тюрьмы Фото:

Группа украинских чиновников строила судоремонтные заводы для российских военных кораблей. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

«СБУ разоблачила чиновников украинского холдинга, строящих судоремонтный завод для военных кораблей РФ», — написали в официальном telegram-канале СБУ. Согласно информации следствия, с начала спецоперации на Украине организованная группа заключила с российскими заказчиками шесть договоров на сумму около 100 миллиардов рублей.

Контракты были заключены на строительство судоремонтного завода для техобслуживания кораблей Новороссийской военно-морской базы и пограничного управления ФСБ. Кроме того, украинские чиновники реализовывали проекты по строительству метро в Москве.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли компьютерную технику, флешки, документы, подтверждающие их деятельность, а также обнаружили слитки золота и 700 тысяч долларов. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны РФ. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Группа украинских чиновников строила судоремонтные заводы для российских военных кораблей. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). «СБУ разоблачила чиновников украинского холдинга, строящих судоремонтный завод для военных кораблей РФ», — написали в официальном telegram-канале СБУ. Согласно информации следствия, с начала спецоперации на Украине организованная группа заключила с российскими заказчиками шесть договоров на сумму около 100 миллиардов рублей. Контракты были заключены на строительство судоремонтного завода для техобслуживания кораблей Новороссийской военно-морской базы и пограничного управления ФСБ. Кроме того, украинские чиновники реализовывали проекты по строительству метро в Москве. В ходе обысков у подозреваемых изъяли компьютерную технику, флешки, документы, подтверждающие их деятельность, а также обнаружили слитки золота и 700 тысяч долларов. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны РФ. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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