СБУ разоблачила украинских чиновников, строящих судоремонтный завод для российских военных кораблей

Группа украинских чиновников строила судоремонтные заводы для российских военных кораблей. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
«СБУ разоблачила чиновников украинского холдинга, строящих судоремонтный завод для военных кораблей РФ», — написали в официальном telegram-канале СБУ. Согласно информации следствия, с начала спецоперации на Украине организованная группа заключила с российскими заказчиками шесть договоров на сумму около 100 миллиардов рублей.
Контракты были заключены на строительство судоремонтного завода для техобслуживания кораблей Новороссийской военно-морской базы и пограничного управления ФСБ. Кроме того, украинские чиновники реализовывали проекты по строительству метро в Москве.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли компьютерную технику, флешки, документы, подтверждающие их деятельность, а также обнаружили слитки золота и 700 тысяч долларов. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны РФ. На момент публикации новости ответ не поступил.
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