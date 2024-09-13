СБУ разоблачила украинских чиновников, строящих судоремонтный завод для российских военных кораблей

СБУ: группа чиновников строила судоремонтный завод для военных кораблей РФ

13 сентября 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Группе украинских чиновников, строящих завод для военных кораблей РФ, грозит до 12 лет тюрьмы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Группа украинских чиновников строила судоремонтные заводы для российских военных кораблей. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). «СБУ разоблачила чиновников украинского холдинга, строящих судоремонтный завод для военных кораблей РФ», — написали в официальном telegram-канале СБУ. Согласно информации следствия, с начала спецоперации на Украине организованная группа заключила с российскими заказчиками шесть договоров на сумму около 100 миллиардов рублей. Контракты были заключены на строительство судоремонтного завода для техобслуживания кораблей Новороссийской военно-морской базы и пограничного управления ФСБ. Кроме того, украинские чиновники реализовывали проекты по строительству метро в Москве. В ходе обысков у подозреваемых изъяли компьютерную технику, флешки, документы, подтверждающие их деятельность, а также обнаружили слитки золота и 700 тысяч долларов. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны РФ. На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа украинских чиновников строила судоремонтные заводы для российских военных кораблей. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). «СБУ разоблачила чиновников украинского холдинга, строящих судоремонтный завод для военных кораблей РФ», — написали в официальном telegram-канале СБУ. Согласно информации следствия, с начала спецоперации на Украине организованная группа заключила с российскими заказчиками шесть договоров на сумму около 100 миллиардов рублей. Контракты были заключены на строительство судоремонтного завода для техобслуживания кораблей Новороссийской военно-морской базы и пограничного управления ФСБ. Кроме того, украинские чиновники реализовывали проекты по строительству метро в Москве. В ходе обысков у подозреваемых изъяли компьютерную технику, флешки, документы, подтверждающие их деятельность, а также обнаружили слитки золота и 700 тысяч долларов. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны РФ. На момент публикации новости ответ не поступил.