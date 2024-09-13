Чиновникам в Петербурге запретили пользоваться Telegram и WhatsApp

13 сентября 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Чиновникам в Санкт-Петербурге предложили альтернативу в виде отечественного мессенджера eXpress Фото: Анна Майорова © URA.RU Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга ограничил использование мессенджеров Telegram и WhatsApp среди сотрудников городского правительства. В качестве замены им предложен отечественный мессенджер eXpress, сообщили в аппарате вице-губернатора города Станислава Казарина. «Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку», — рассказали РИА Новости в аппарате. Также чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp для защиты информации, которой обмениваются госслужащие на работе. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не используют мессенджеры для служебных переписок. По его словам, это было бы нарушением служебных правил и этики, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга ограничил использование мессенджеров Telegram и WhatsApp среди сотрудников городского правительства. В качестве замены им предложен отечественный мессенджер eXpress, сообщили в аппарате вице-губернатора города Станислава Казарина. «Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку», — рассказали РИА Новости в аппарате. Также чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp для защиты информации, которой обмениваются госслужащие на работе. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не используют мессенджеры для служебных переписок. По его словам, это было бы нарушением служебных правил и этики, пишет RT.