Путин предложил подумать о последствиях для Европы, если РФ ответит на удары ВСУ по АЭС

Путин назвал удары по атомным станциям Украины терактами

05 сентября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Путин заявил об очень опасных терактах со стороны ВСУ по Курской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 Президент России Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с ударами Вооруженных сил Украины по атомным станциям, подчеркнув потенциальную опасность таких действий. Он предложил мировому сообществу задуматься о последствиях возможного ответа со стороны РФ. «Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — заявил Путин во время Восточного экономического форума. Так он прокомментировал удары по Запорожской и Курской АЭС, которые он назвал очень опасными терактами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с ударами Вооруженных сил Украины по атомным станциям, подчеркнув потенциальную опасность таких действий. Он предложил мировому сообществу задуматься о последствиях возможного ответа со стороны РФ. «Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — заявил Путин во время Восточного экономического форума. Так он прокомментировал удары по Запорожской и Курской АЭС, которые он назвал очень опасными терактами.