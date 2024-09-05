Путин предложил подумать о последствиях для Европы, если РФ ответит на удары ВСУ по АЭС

Путин назвал удары по атомным станциям Украины терактами
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин заявил об очень опасных терактах со стороны ВСУ по Курской области Фото:
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ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с ударами Вооруженных сил Украины по атомным станциям, подчеркнув потенциальную опасность таких действий. Он предложил мировому сообществу задуматься о последствиях возможного ответа со стороны РФ.

«Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — заявил Путин во время Восточного экономического форума. Так он прокомментировал удары по Запорожской и Курской АЭС, которые он назвал очень опасными терактами.

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Президент России Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с ударами Вооруженных сил Украины по атомным станциям, подчеркнув потенциальную опасность таких действий. Он предложил мировому сообществу задуматься о последствиях возможного ответа со стороны РФ. «Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — заявил Путин во время Восточного экономического форума. Так он прокомментировал удары по Запорожской и Курской АЭС, которые он назвал очень опасными терактами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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