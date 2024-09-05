Путин предложил подумать о последствиях для Европы, если РФ ответит на удары ВСУ по АЭС

Путин заявил об очень опасных терактах со стороны ВСУ по Курской области
новость из сюжетаВЭФ-2024
Президент России Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с ударами Вооруженных сил Украины по атомным станциям, подчеркнув потенциальную опасность таких действий. Он предложил мировому сообществу задуматься о последствиях возможного ответа со стороны РФ.
«Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — заявил Путин во время Восточного экономического форума. Так он прокомментировал удары по Запорожской и Курской АЭС, которые он назвал очень опасными терактами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.