Холдинг News Media провел ребрендинг. Mash, «Mash Регионы», LIFE, SHOT, Super, Gigarama, «Неопра, блин!», газета «Жизнь» и Five Public были объединены под новым названием News Media Holding. Об этом сообщила пресс-служба Life. Так компания рассчитывает усилить имидж бренда, а также сформировать и закрепить новое восприятие Холдинга.
В рамках ребрендинга был изменен логотип и название холдинга, что символизирует начало нового этапа в его развитии. Новый мятный цвет логотипа отражает свежесть подхода компании к информационным тенденциям и подчеркивает ее роль как фильтра актуальной информации в медиаполе. Как сообщает Life, ребрендинг поможет сформировать и закрепить новое восприятие холдинга, а также сообщить аудитории о ценностях компании, и усилить имидж бренда.
«Сегодня новые медиа — полноправный игрок рынка, с которым считаются традиционные СМИ и которому доверяет аудитория. Отличный тому пример — наши телеграм-каналы. <...> И все это заслуга команды высококлассных ребят-профессионалов, креативных, смелых, которые работают вместе уже много лет, смотрят в одну сторону и справляются с любыми вызовами и меняющимися запросами аудитории», — подчеркнул Максим Иксанов.
News Media Holding продолжит активно развивать свою экосистему, охватывая аудиторию более чем на 200 платформах. Компания продолжит создание уникального контента для миллионов пользователей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.