20 сентября 2024

Алаудинов: 60 бойцов ВСУ сбежали в Курской области от ВС России

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
Бойцы отказались воевать и ушли в сторону границы Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Около 60 украинских военных сбежали на одном из участков в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, российские бойцы подбили несколько единиц техники на суджанском направлении.

«На двух участках соседи наши немного прошли вперед, хорошо закрепились. На одном участке человек 60 просто снялись, убежали. Командование ВСУ пыталось их вернуть обратно, но они сказали, что воевать не будут, и поперли в сторону границы», — рассказал Алаудинов в видео, опубликованном в его telegram-канале. Также командир отметил, что на суджанском направлении бойцы «Ахмата» подбили несколько единиц техники.

Сообщалось, что после освобождения Борок армия ВС РФ приблизилась к взятию ВСУ в котел в Курской области. Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба отметил, что населенный пункт стратегически важен для России. Апти Алаудинов сообщал об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Курской области, пишет RT.

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Около 60 украинских военных сбежали на одном из участков в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, российские бойцы подбили несколько единиц техники на суджанском направлении. «На двух участках соседи наши немного прошли вперед, хорошо закрепились. На одном участке человек 60 просто снялись, убежали. Командование ВСУ пыталось их вернуть обратно, но они сказали, что воевать не будут, и поперли в сторону границы», — рассказал Алаудинов в видео, опубликованном в его telegram-канале. Также командир отметил, что на суджанском направлении бойцы «Ахмата» подбили несколько единиц техники. Сообщалось, что после освобождения Борок армия ВС РФ приблизилась к взятию ВСУ в котел в Курской области. Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба отметил, что населенный пункт стратегически важен для России. Апти Алаудинов сообщал об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Курской области, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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