Володин: руководство Евросоюза сошло с ума

Володин: руководство Евросоюза с запретом на почитание предков сошло с ума
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Ежегодный отчёт Правительства в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
Володин рассказал о форуме, который посвящен 80-летию Победы Фото:

В Евросоюзе главы стран-членов сошли с ума, потому что запрещают чтить память воевавших в Великой Отечественной войне предков. Об этом сообщил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.

«Руководство Евросоюза не только совесть потеряло, но и сошло с ума. Потому что взять и запретить народам чтить память своих предков, память победителей может только циничный, сумасшедший человек», — заявил Володин в ходе международного форума «Великое наследие — общее будущее». Его слова приводит ТАСС.

Также он добавил, что некоторым иностранным участникам мероприятия было непросто приехать в Волгоград из-за миров санкций, вызовов и запретов. Однако, несмотря на это, гости форума все же смогли собраться, чтобы почтить память воевавших в Великой Отечественной войне. Также участники выработают решения, которые в помогу защитить историю России и будут противодействовать возрождению нацистской идеологии.

В Волгограде международный форум «Великое наследие — общее будущее» проходит по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Форум объединяет свыше 500 парламентариев, а также ученых и исследователей из более чем 20 стран. Участие в нем принимают представители парламентов стран СНГ, Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.

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В Евросоюзе главы стран-членов сошли с ума, потому что запрещают чтить память воевавших в Великой Отечественной войне предков. Об этом сообщил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. «Руководство Евросоюза не только совесть потеряло, но и сошло с ума. Потому что взять и запретить народам чтить память своих предков, память победителей может только циничный, сумасшедший человек», — заявил Володин в ходе международного форума «Великое наследие — общее будущее». Его слова приводит ТАСС. Также он добавил, что некоторым иностранным участникам мероприятия было непросто приехать в Волгоград из-за миров санкций, вызовов и запретов. Однако, несмотря на это, гости форума все же смогли собраться, чтобы почтить память воевавших в Великой Отечественной войне. Также участники выработают решения, которые в помогу защитить историю России и будут противодействовать возрождению нацистской идеологии. В Волгограде международный форум «Великое наследие — общее будущее» проходит по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Форум объединяет свыше 500 парламентариев, а также ученых и исследователей из более чем 20 стран. Участие в нем принимают представители парламентов стран СНГ, Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.
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