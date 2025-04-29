Володин: руководство Евросоюза сошло с ума

Володин: руководство Евросоюза с запретом на почитание предков сошло с ума

29 апреля 2025 в 15:03 Размер текста - 17 +

Володин рассказал о форуме, который посвящен 80-летию Победы Фото: Роман Наумов © URA.RU В Евросоюзе главы стран-членов сошли с ума, потому что запрещают чтить память воевавших в Великой Отечественной войне предков. Об этом сообщил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. «Руководство Евросоюза не только совесть потеряло, но и сошло с ума. Потому что взять и запретить народам чтить память своих предков, память победителей может только циничный, сумасшедший человек», — заявил Володин в ходе международного форума «Великое наследие — общее будущее». Его слова приводит ТАСС. Также он добавил, что некоторым иностранным участникам мероприятия было непросто приехать в Волгоград из-за миров санкций, вызовов и запретов. Однако, несмотря на это, гости форума все же смогли собраться, чтобы почтить память воевавших в Великой Отечественной войне. Также участники выработают решения, которые в помогу защитить историю России и будут противодействовать возрождению нацистской идеологии. В Волгограде международный форум «Великое наследие — общее будущее» проходит по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Форум объединяет свыше 500 парламентариев, а также ученых и исследователей из более чем 20 стран. Участие в нем принимают представители парламентов стран СНГ, Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Евросоюзе главы стран-членов сошли с ума, потому что запрещают чтить память воевавших в Великой Отечественной войне предков. Об этом сообщил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. «Руководство Евросоюза не только совесть потеряло, но и сошло с ума. Потому что взять и запретить народам чтить память своих предков, память победителей может только циничный, сумасшедший человек», — заявил Володин в ходе международного форума «Великое наследие — общее будущее». Его слова приводит ТАСС. Также он добавил, что некоторым иностранным участникам мероприятия было непросто приехать в Волгоград из-за миров санкций, вызовов и запретов. Однако, несмотря на это, гости форума все же смогли собраться, чтобы почтить память воевавших в Великой Отечественной войне. Также участники выработают решения, которые в помогу защитить историю России и будут противодействовать возрождению нацистской идеологии. В Волгограде международный форум «Великое наследие — общее будущее» проходит по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Форум объединяет свыше 500 парламентариев, а также ученых и исследователей из более чем 20 стран. Участие в нем принимают представители парламентов стран СНГ, Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.