Медведев: клуб ядерных стран будет разрастаться

29 апреля 2025 в 14:43 Размер текста - 17 +

Медведев напомнил о доктрине ядерного сдерживания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые» Число государств, обладающих ядерным оружием (ЯО), будет расти. Они будут вступать в официально признанный ядерный клуб. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что риск использования ядерного арсенала нельзя полностью исключить. В связи с этим главной задачей в мире должно стать снижение международной напряженности и стремление к диалогу и договоренностям. «Очевидно, что клуб ядерных стран будет разрастаться. Сейчас есть открытые члены ядерного клуба, а есть закрытые. То есть страны, обладающие ЯО, но не входящие в это клуб», — заявил Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Трансляция идет на официальном сайте мероприятия. Вопрос о возможности ядерной войны во многом символически отражается в положении стрелок так называемых «часов Судного дня», добавил зампред Совбеза РФ. «Когда я писал о вероятности ядерной войны, то там стрелки почти совпали. Сейчас часы пошли немного в обратном направлении. [Президент США] Дональд Трамп сказал правильную фразу: из-за Украины чуть не началась мировая война», — отметил он. В отличие от его предшественника, Джо Байдена, который во всех своих обвинениях часто упоминал Россию, Трамп более трезво оценивает происходящее. В подобных вопросах, по словам Дмитрия Медведева, крайне важно сохранять связь с реальностью и проявлять максимальную осторожность. Также он вспомнил высказывание о демократии: «Демократический режим — это режим не очень хорошей, но другие режимы еще хуже». Это высказывание можно перефразировать применительно к ядерному оружию: оно представляет собой страшное средство, однако весь остальной арсенал традиционных вооружений используется куда чаще, поэтому он хуже. В связи с этим концепция ядерного сдерживания играет важную роль в предотвращении катастрофического боевого столкновения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число государств, обладающих ядерным оружием (ЯО), будет расти. Они будут вступать в официально признанный ядерный клуб. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что риск использования ядерного арсенала нельзя полностью исключить. В связи с этим главной задачей в мире должно стать снижение международной напряженности и стремление к диалогу и договоренностям. «Очевидно, что клуб ядерных стран будет разрастаться. Сейчас есть открытые члены ядерного клуба, а есть закрытые. То есть страны, обладающие ЯО, но не входящие в это клуб», — заявил Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Трансляция идет на официальном сайте мероприятия. Вопрос о возможности ядерной войны во многом символически отражается в положении стрелок так называемых «часов Судного дня», добавил зампред Совбеза РФ. «Когда я писал о вероятности ядерной войны, то там стрелки почти совпали. Сейчас часы пошли немного в обратном направлении. [Президент США] Дональд Трамп сказал правильную фразу: из-за Украины чуть не началась мировая война», — отметил он. В отличие от его предшественника, Джо Байдена, который во всех своих обвинениях часто упоминал Россию, Трамп более трезво оценивает происходящее. В подобных вопросах, по словам Дмитрия Медведева, крайне важно сохранять связь с реальностью и проявлять максимальную осторожность. Также он вспомнил высказывание о демократии: «Демократический режим — это режим не очень хорошей, но другие режимы еще хуже». Это высказывание можно перефразировать применительно к ядерному оружию: оно представляет собой страшное средство, однако весь остальной арсенал традиционных вооружений используется куда чаще, поэтому он хуже. В связи с этим концепция ядерного сдерживания играет важную роль в предотвращении катастрофического боевого столкновения.