Медведев: Россия и США обречены на сотрудничество

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, вынуждены сотрудничать для обеспечения стабильности в мире. Об этом он сообщил в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые» 29 апреля в Москве.
«Тем более что две крупнейшие ядерные страны, такие как Российская Федерация и Соединенные Штаты, обречены на сотрудничество просто», — заявил Медведев в ходе прямой трансляции. По словам политика, отсутствие сотрудничества между Россией и США может привести к ощущению нестабильности на глобальном уровне. Он подчеркнул, что обе страны несут особую ответственность за поддержание международной безопасности, учитывая их ядерные потенциалы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.