Медведев: Россия и США обречены на сотрудничество

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Отсутствие сотрудничества между Россией и США может привести к нестабильности
Отсутствие сотрудничества между Россией и США может привести к нестабильности Фото:

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, вынуждены сотрудничать для обеспечения стабильности в мире. Об этом он сообщил в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые» 29 апреля в Москве.

«Тем более что две крупнейшие ядерные страны, такие как Российская Федерация и Соединенные Штаты, обречены на сотрудничество просто», — заявил Медведев в ходе прямой трансляции. По словам политика, отсутствие сотрудничества между Россией и США может привести к ощущению нестабильности на глобальном уровне. Он подчеркнул, что обе страны несут особую ответственность за поддержание международной безопасности, учитывая их ядерные потенциалы.

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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, вынуждены сотрудничать для обеспечения стабильности в мире. Об этом он сообщил в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые» 29 апреля в Москве. «Тем более что две крупнейшие ядерные страны, такие как Российская Федерация и Соединенные Штаты, обречены на сотрудничество просто», — заявил Медведев в ходе прямой трансляции. По словам политика, отсутствие сотрудничества между Россией и США может привести к ощущению нестабильности на глобальном уровне. Он подчеркнул, что обе страны несут особую ответственность за поддержание международной безопасности, учитывая их ядерные потенциалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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