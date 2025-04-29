Синоптик Вильфанд: ближайшие три месяца в мире будут очень теплыми

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Весна в городе. Екатеринбург, тепло, цветы, весна, нарциссы, солнечная погода
Погода в мае будет исключительно теплой Фото:

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что следующие три месяца в мире ожидаются исключительно теплыми. Такой прогноз был озвучен им в ходе пресс-конференции.

«Ближайшие три месяца будут очень теплые. Первое, второе, третье место средняя глобальная температура в течение мая, июня, июля будет занимать (по сравнению с зарегистрированными рекордными значениями)», — сказал синоптик. Его слова приводит «Интерфакс». «Очень высокая температура будет в Мировом океане», — пояснил Вильфанд.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что следующие три месяца в мире ожидаются исключительно теплыми. Такой прогноз был озвучен им в ходе пресс-конференции. «Ближайшие три месяца будут очень теплые. Первое, второе, третье место средняя глобальная температура в течение мая, июня, июля будет занимать (по сравнению с зарегистрированными рекордными значениями)», — сказал синоптик. Его слова приводит «Интерфакс». «Очень высокая температура будет в Мировом океане», — пояснил Вильфанд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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