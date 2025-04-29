Общество Синоптик Вильфанд: ближайшие три месяца в мире будут очень теплыми 29 апреля 2025 в 14:45 Размер текста - 17 + Погода в мае будет исключительно теплой Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что следующие три месяца в мире ожидаются исключительно теплыми. Такой прогноз был озвучен им в ходе пресс-конференции. «Ближайшие три месяца будут очень теплые. Первое, второе, третье место средняя глобальная температура в течение мая, июня, июля будет занимать (по сравнению с зарегистрированными рекордными значениями)», — сказал синоптик. Его слова приводит «Интерфакс». «Очень высокая температура будет в Мировом океане», — пояснил Вильфанд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что следующие три месяца в мире ожидаются исключительно теплыми. Такой прогноз был озвучен им в ходе пресс-конференции. «Ближайшие три месяца будут очень теплые. Первое, второе, третье место средняя глобальная температура в течение мая, июня, июля будет занимать (по сравнению с зарегистрированными рекордными значениями)», — сказал синоптик. Его слова приводит «Интерфакс». «Очень высокая температура будет в Мировом океане», — пояснил Вильфанд. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям