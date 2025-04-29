ВСУ потеряли еще один Су-27

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ВС РФ ликвидировали еще один истребитель ВСУ
ВС РФ ликвидировали еще один истребитель ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВКС России уничтожили еще один украинский истребитель Су-27. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства. Ранее ВС Украины сообщили о потере другого самолета этой же модели, однако не стали раскрывать подробностей произошедшего. Однако позже выяснилось, что причиной инцидента стал «человеческий фактор».

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ВКС России уничтожили еще один украинский истребитель Су-27. Об этом сообщило Минобороны РФ. «ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства. Ранее ВС Украины сообщили о потере другого самолета этой же модели, однако не стали раскрывать подробностей произошедшего. Однако позже выяснилось, что причиной инцидента стал «человеческий фактор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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