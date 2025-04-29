ВСУ потеряли еще один Су-27

ВС РФ ликвидировали еще один истребитель ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВКС России уничтожили еще один украинский истребитель Су-27. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства. Ранее ВС Украины сообщили о потере другого самолета этой же модели, однако не стали раскрывать подробностей произошедшего. Однако позже выяснилось, что причиной инцидента стал «человеческий фактор».
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