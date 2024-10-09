Baza: в Ставрополье учителя уволили за то, что трогал школьницу за ягодицы

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Учителя в Ставрополье уволили за домогательства к школьнице
Учителя в Ставрополье уволили за домогательства к школьнице Фото:

Учитель истории из Ставрополья был уволен после того, как в интернете появилось видео, на котором он неподобающим образом прикасается к ученице пятого класса — трогает ее за ягодицы. Инцидент произошел в школе №1 села Степного. Об этом сообщает Baza.

«„У меня школа, а у вас — работа“, — говорит девочка из пятого класса на видео. „А это наша вместе работа“, — отвечает мужчина, и его рука идет с локтя девочки вниз к ягодицам», — передают авторы канала, прикладывая кадры произошедшего. После того как видео распространилось по школе, мужчина подал заявление об увольнении по собственному желанию. 

Согласно информации авторов канала, учитель Валерий Александрович работал в школе более 30 лет и до этого инцидента не имел нареканий по своей работе. Он заявил, что его действия были «по-отечески» и не предполагали никакой негативной коннотации.

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Учитель истории из Ставрополья был уволен после того, как в интернете появилось видео, на котором он неподобающим образом прикасается к ученице пятого класса — трогает ее за ягодицы. Инцидент произошел в школе №1 села Степного. Об этом сообщает Baza. «„У меня школа, а у вас — работа“, — говорит девочка из пятого класса на видео. „А это наша вместе работа“, — отвечает мужчина, и его рука идет с локтя девочки вниз к ягодицам», — передают авторы канала, прикладывая кадры произошедшего. После того как видео распространилось по школе, мужчина подал заявление об увольнении по собственному желанию.  Согласно информации авторов канала, учитель Валерий Александрович работал в школе более 30 лет и до этого инцидента не имел нареканий по своей работе. Он заявил, что его действия были «по-отечески» и не предполагали никакой негативной коннотации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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