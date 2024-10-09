ВС РФ поразили украинские объекты энергетики

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ВС РФ нанесли удары по энергетике Украины
ВС РФ нанесли удары по энергетике Украины Фото:

ВС РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, которая снабжала ВСУ горюче-смазочными материалами, в том числе они поразили технику и личный состав противника в 141 районе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим ВСУ горюче-смазочными материалами», — говорится в telegram-канале ведомства. ВС РФ нанесли удар с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. В том числе ВСУ понесли потери в личном составе и техники в 141 районе. 

В оборонном ведомстве также сообщили о, что российские средства ПВО сбили зенитную управляемую ракету ЗРК «С-200, которую ВСУ использовали для стрельбы по наземным целям. Кроме того, за минувшие сутки были уничтожены и перехвачены 68 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

В ночь на 9 октября российские силы ПВО отразили массированную атаку 47 украинских беспилотников. Из них 24 дрона были сбиты в Брянской области, пять — в Белгородской, два — в Курской и Ростовской, один — в Краснодарском крае, и 13 — над Азовским морем.

Ранее газета The Washington Post писала. что предстоящая зима для украинцев может стать одной из самых сложных из-за того, что в стране не работают большинство теплоэлектростанций. Так, в оптимистичном сценарии жители Украины могут столкнуться с отключениями на четыре часа в день, в более сложном — на 20 и более часов в разгар холодов, передает «Национальная служба новостей».

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ВС РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, которая снабжала ВСУ горюче-смазочными материалами, в том числе они поразили технику и личный состав противника в 141 районе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим ВСУ горюче-смазочными материалами», — говорится в telegram-канале ведомства. ВС РФ нанесли удар с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. В том числе ВСУ понесли потери в личном составе и техники в 141 районе.  В оборонном ведомстве также сообщили о, что российские средства ПВО сбили зенитную управляемую ракету ЗРК «С-200, которую ВСУ использовали для стрельбы по наземным целям. Кроме того, за минувшие сутки были уничтожены и перехвачены 68 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. В ночь на 9 октября российские силы ПВО отразили массированную атаку 47 украинских беспилотников. Из них 24 дрона были сбиты в Брянской области, пять — в Белгородской, два — в Курской и Ростовской, один — в Краснодарском крае, и 13 — над Азовским морем. Ранее газета The Washington Post писала. что предстоящая зима для украинцев может стать одной из самых сложных из-за того, что в стране не работают большинство теплоэлектростанций. Так, в оптимистичном сценарии жители Украины могут столкнуться с отключениями на четыре часа в день, в более сложном — на 20 и более часов в разгар холодов, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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