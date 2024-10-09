МИД РФ осуждает удар Израиля по Дамаску

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Захарова назвала удар Израиля по Дамаску «актом агрессии»
Захарова назвала удар Израиля по Дамаску «актом агрессии» Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

МИД России решительно осуждает удар Израиля по территории жилой застройки в Дамаске. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы решительно осуждаем эту акцию. Кто бы ни был целью атаки, она была совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизбежным жертвам среди ни в чем не повинных людей», — сказала Захарова. 

Также в МИД РФ призвали Израиль уважат суверенитет других государств и соблюдать нормы международного права. По словам Захаровой, израильская сторона совершила удар по Дамаску с целью расширения вооруженной эскалации в регионе. Она назвала действия Израиля «актом агрессии».

Силы РИА Новости сообщили, что израильских ВВС нанесли удар по зданию в центре Дамаска 8 октября. В результате происшествия есть погибшие.

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МИД России решительно осуждает удар Израиля по территории жилой застройки в Дамаске. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем эту акцию. Кто бы ни был целью атаки, она была совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизбежным жертвам среди ни в чем не повинных людей», — сказала Захарова.  Также в МИД РФ призвали Израиль уважат суверенитет других государств и соблюдать нормы международного права. По словам Захаровой, израильская сторона совершила удар по Дамаску с целью расширения вооруженной эскалации в регионе. Она назвала действия Израиля «актом агрессии». Силы РИА Новости сообщили, что израильских ВВС нанесли удар по зданию в центре Дамаска 8 октября. В результате происшествия есть погибшие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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