Москвича осудили на 12 лет за помощь с землей Легиону «Свобода России*»

09 октября 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Москвич был приговорен к 12 годам за участие в террористической деятельности Фото: Илья Московец © URA.RU Второй западный окружной военный суд приговорил Евгения Мищенко к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности организации «Легион. Свобода России» (признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщают журналисты со ссылкой на судебные источники. «Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы [для Евгения Мищенко]», — сказали в суде. Сообщение передает РИА Новости. Прокурор изначально требовал для Мищенко более строгое наказание — 16 лет заключения. По данным прокуратуры, 50-летний москвич Мищенко использовал свои земельные участки в Московской и Смоленской областях для поддержки деятельности «Легиона». Кроме того, он предоставлял участникам организации фото и видеоматериалы стратегических объектов РФ. В сентябре был задержан житель Нижегородской области за участие в террористической организации. Об этом сообщали в ФСБ по региону. *Организация признана террористической и запрещена на территории РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй западный окружной военный суд приговорил Евгения Мищенко к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности организации «Легион. Свобода России» (признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщают журналисты со ссылкой на судебные источники. «Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы [для Евгения Мищенко]», — сказали в суде. Сообщение передает РИА Новости. Прокурор изначально требовал для Мищенко более строгое наказание — 16 лет заключения. По данным прокуратуры, 50-летний москвич Мищенко использовал свои земельные участки в Московской и Смоленской областях для поддержки деятельности «Легиона». Кроме того, он предоставлял участникам организации фото и видеоматериалы стратегических объектов РФ. В сентябре был задержан житель Нижегородской области за участие в террористической организации. Об этом сообщали в ФСБ по региону. *Организация признана террористической и запрещена на территории РФ