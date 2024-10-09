Москвича осудили на 12 лет за помощь с землей Легиону «Свобода России*»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора в отношении Мурата Ахметова. Магнитогорск, закон, решетка, суд, клетка, преступление
Москвич был приговорен к 12 годам за участие в террористической деятельности Фото:

Второй западный окружной военный суд приговорил Евгения Мищенко к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности организации «Легион. Свобода России» (признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщают журналисты со ссылкой на судебные источники.

«Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы [для Евгения Мищенко]», — сказали в суде. Сообщение передает РИА Новости. Прокурор изначально требовал для Мищенко более строгое наказание — 16 лет заключения.

По данным прокуратуры, 50-летний москвич Мищенко использовал свои земельные участки в Московской и Смоленской областях для поддержки деятельности «Легиона». Кроме того, он предоставлял участникам организации фото и видеоматериалы стратегических объектов РФ.

В сентябре был задержан житель Нижегородской области за участие в террористической организации. Об этом сообщали в ФСБ по региону.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Второй западный окружной военный суд приговорил Евгения Мищенко к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности организации «Легион. Свобода России» (признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщают журналисты со ссылкой на судебные источники. «Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы [для Евгения Мищенко]», — сказали в суде. Сообщение передает РИА Новости. Прокурор изначально требовал для Мищенко более строгое наказание — 16 лет заключения. По данным прокуратуры, 50-летний москвич Мищенко использовал свои земельные участки в Московской и Смоленской областях для поддержки деятельности «Легиона». Кроме того, он предоставлял участникам организации фото и видеоматериалы стратегических объектов РФ. В сентябре был задержан житель Нижегородской области за участие в террористической организации. Об этом сообщали в ФСБ по региону. *Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...