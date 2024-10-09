ФСБ не дала украинской разведке завербовать жителя Псковской области

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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Сотрудники ФСБ выдали предупреждение жителю Псковской области Фото:

ФСБ пресекла попытку украинской разведки завербовать жителя Псковской области. Об этом рассказали в региональном управлении спецслужбы.

«Сотрудники ФСБ пресекли попытку вербовки украинской разведкой жителя Псковской области», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что житель в разговоре с украинской разведкой согласился перейти на сторону ВСУ в зоне СВО.

Мужчина из Дновского района Псковской области связался с украинским гуманитарным проектом и выразил желание служить в ВСУ. Ему и его матери, которая собиралась отправить деньги на Украину, было выдано официальное предупреждение о недопустимости таких действий, подпадающих под статью 275 УК РФ о госизмене, заключили в ФСБ.

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ФСБ пресекла попытку украинской разведки завербовать жителя Псковской области. Об этом рассказали в региональном управлении спецслужбы. «Сотрудники ФСБ пресекли попытку вербовки украинской разведкой жителя Псковской области», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что житель в разговоре с украинской разведкой согласился перейти на сторону ВСУ в зоне СВО. Мужчина из Дновского района Псковской области связался с украинским гуманитарным проектом и выразил желание служить в ВСУ. Ему и его матери, которая собиралась отправить деньги на Украину, было выдано официальное предупреждение о недопустимости таких действий, подпадающих под статью 275 УК РФ о госизмене, заключили в ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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