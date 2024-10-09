Общество ФСБ не дала украинской разведке завербовать жителя Псковской области 09 октября 2024 в 13:34 Размер текста - 17 + Сотрудники ФСБ выдали предупреждение жителю Псковской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ФСБ пресекла попытку украинской разведки завербовать жителя Псковской области. Об этом рассказали в региональном управлении спецслужбы. «Сотрудники ФСБ пресекли попытку вербовки украинской разведкой жителя Псковской области», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что житель в разговоре с украинской разведкой согласился перейти на сторону ВСУ в зоне СВО. Мужчина из Дновского района Псковской области связался с украинским гуманитарным проектом и выразил желание служить в ВСУ. Ему и его матери, которая собиралась отправить деньги на Украину, было выдано официальное предупреждение о недопустимости таких действий, подпадающих под статью 275 УК РФ о госизмене, заключили в ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ФСБ пресекла попытку украинской разведки завербовать жителя Псковской области. Об этом рассказали в региональном управлении спецслужбы. «Сотрудники ФСБ пресекли попытку вербовки украинской разведкой жителя Псковской области», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что житель в разговоре с украинской разведкой согласился перейти на сторону ВСУ в зоне СВО. Мужчина из Дновского района Псковской области связался с украинским гуманитарным проектом и выразил желание служить в ВСУ. Ему и его матери, которая собиралась отправить деньги на Украину, было выдано официальное предупреждение о недопустимости таких действий, подпадающих под статью 275 УК РФ о госизмене, заключили в ФСБ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям