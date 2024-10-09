ФСБ не дала украинской разведке завербовать жителя Псковской области

ФСБ пресекла попытку украинской разведки завербовать жителя Псковской области. Об этом рассказали в региональном управлении спецслужбы.
«Сотрудники ФСБ пресекли попытку вербовки украинской разведкой жителя Псковской области», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что житель в разговоре с украинской разведкой согласился перейти на сторону ВСУ в зоне СВО.
Мужчина из Дновского района Псковской области связался с украинским гуманитарным проектом и выразил желание служить в ВСУ. Ему и его матери, которая собиралась отправить деньги на Украину, было выдано официальное предупреждение о недопустимости таких действий, подпадающих под статью 275 УК РФ о госизмене, заключили в ФСБ.
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