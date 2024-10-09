В МИД заявили о доказательствах причастности США к подрывам на «Северных потоках»

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в распоряжении России есть доказательства того, что США и Великобритания причастны к подрывам газопроводов «Северный поток». Будут ли эти данные опубликованы — зависит от того, как будет складываться ситуация вокруг расследования, заявила дипломат.
«Доказательства есть. Будем ли мы их обнародовать — будет исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования», — сказала Мария Захарова. Она отметила, что Запад стремится избегать обсуждения этой темы чтобы, избежать ответственности за диверсию на ветках газопровода.
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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в распоряжении России есть доказательства того, что США и Великобритания причастны к подрывам газопроводов «Северный поток». Будут ли эти данные опубликованы — зависит от того, как будет складываться ситуация вокруг расследования, заявила дипломат. «Доказательства есть. Будем ли мы их обнародовать — будет исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования», — сказала Мария Захарова. Она отметила, что Запад стремится избегать обсуждения этой темы чтобы, избежать ответственности за диверсию на ветках газопровода.