В МИД заявили о доказательствах причастности США к подрывам на «Северных потоках»

Захарова: у России есть доказательства причастности США к подрывам СП

09 октября 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что Запад стремится избегать обсуждения этой темы, чтобы избежать ответственности за диверсию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в распоряжении России есть доказательства того, что США и Великобритания причастны к подрывам газопроводов «Северный поток». Будут ли эти данные опубликованы — зависит от того, как будет складываться ситуация вокруг расследования, заявила дипломат. «Доказательства есть. Будем ли мы их обнародовать — будет исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования», — сказала Мария Захарова. Она отметила, что Запад стремится избегать обсуждения этой темы чтобы, избежать ответственности за диверсию на ветках газопровода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в распоряжении России есть доказательства того, что США и Великобритания причастны к подрывам газопроводов «Северный поток». Будут ли эти данные опубликованы — зависит от того, как будет складываться ситуация вокруг расследования, заявила дипломат. «Доказательства есть. Будем ли мы их обнародовать — будет исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования», — сказала Мария Захарова. Она отметила, что Запад стремится избегать обсуждения этой темы чтобы, избежать ответственности за диверсию на ветках газопровода.