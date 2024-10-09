В МИД заявили о доказательствах причастности США к подрывам на «Северных потоках»

Захарова: у России есть доказательства причастности США к подрывам СП
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова. Сочи, захарова мария, топ
Захарова заявила, что Запад стремится избегать обсуждения этой темы, чтобы избежать ответственности за диверсию Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в распоряжении России есть доказательства того, что США и Великобритания причастны к подрывам газопроводов «Северный поток». Будут ли эти данные опубликованы — зависит от того, как будет складываться ситуация вокруг расследования, заявила дипломат.

«Доказательства есть. Будем ли мы их обнародовать — будет исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования», — сказала Мария Захарова. Она отметила, что Запад стремится избегать обсуждения этой темы чтобы, избежать ответственности за диверсию на ветках газопровода.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в распоряжении России есть доказательства того, что США и Великобритания причастны к подрывам газопроводов «Северный поток». Будут ли эти данные опубликованы — зависит от того, как будет складываться ситуация вокруг расследования, заявила дипломат. «Доказательства есть. Будем ли мы их обнародовать — будет исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования», — сказала Мария Захарова. Она отметила, что Запад стремится избегать обсуждения этой темы чтобы, избежать ответственности за диверсию на ветках газопровода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...