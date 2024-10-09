Суд Грузии пошел против президента, не отменив закон об иноагентах

Суд Грузии отклонил просьбу президента страны Саломе Зурабишвили о приостановлении закона об иноагентах. Об этом говорится в постановлении суда.
«Не удовлетворено ходатайство стороны-истца о приостановлении действия оспариваемых норм до принятия окончательного решения по делу», — говорится в постановлении. Саломе Зурабишвили в мае 2024 года наложила вето на законопроект об иноагентах, принятый парламентом Грузии.
На брифинге она отметила, что закон не содержит изменений и должен быть отменен, поскольку противоречит Конституции и направлениям Евросоюза (ЕС), что ставит под угрозу европейский путь страны. Зурабишвили подчеркнула, что это вето является юридически обоснованным и будет передано парламенту.
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