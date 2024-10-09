Суд Грузии пошел против президента, не отменив закон об иноагентах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд Грузии не поддержал решение Зурабишвили (на фото)
Суд Грузии не поддержал решение Зурабишвили (на фото) Фото:

Суд Грузии отклонил просьбу президента страны Саломе Зурабишвили о приостановлении закона об иноагентах. Об этом говорится в постановлении суда.

«Не удовлетворено ходатайство стороны-истца о приостановлении действия оспариваемых норм до принятия окончательного решения по делу», — говорится в постановлении. Саломе Зурабишвили в мае 2024 года наложила вето на законопроект об иноагентах, принятый парламентом Грузии.

На брифинге она отметила, что закон не содержит изменений и должен быть отменен, поскольку противоречит Конституции и направлениям Евросоюза (ЕС), что ставит под угрозу европейский путь страны. Зурабишвили подчеркнула, что это вето является юридически обоснованным и будет передано парламенту.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд Грузии отклонил просьбу президента страны Саломе Зурабишвили о приостановлении закона об иноагентах. Об этом говорится в постановлении суда. «Не удовлетворено ходатайство стороны-истца о приостановлении действия оспариваемых норм до принятия окончательного решения по делу», — говорится в постановлении. Саломе Зурабишвили в мае 2024 года наложила вето на законопроект об иноагентах, принятый парламентом Грузии. На брифинге она отметила, что закон не содержит изменений и должен быть отменен, поскольку противоречит Конституции и направлениям Евросоюза (ЕС), что ставит под угрозу европейский путь страны. Зурабишвили подчеркнула, что это вето является юридически обоснованным и будет передано парламенту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...