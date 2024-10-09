ВС РФ освободили еще два поселка в Курской области

Российские военные освободили в Курской области за сутки еще два населенных пункта — Новая Сорочина и Покровский. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Войска из группировки „Север“ продолжили ведение наступательных действий [в Курской области]. В ходе них они освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», — уточнили в военном ведомстве. Помимо этого, бойцы ВС РФ поразили до десятка украинских формирований на данном направлении. Бои проходили в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.
Бойцы РФ продолжают постепенно освобождать территории, как в Курской области, так и других направлениях. На днях ВС РФ освободили населенный пункт Гродовка.
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