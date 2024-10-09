ВС РФ освободили еще два поселка в Курской области

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, армия, военные, блокпост, украина, мариуполь, война, флаг днр, военнослужащий, вежливые люди, солдат, сво, специальная военная операция
ВС РФ освободили пункты — Новая Сорочина и Покровский Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные освободили в Курской области за сутки еще два населенных пункта — Новая Сорочина и Покровский. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Войска из группировки „Север“ продолжили ведение наступательных действий [в Курской области]. В ходе них они освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», — уточнили в военном ведомстве. Помимо этого, бойцы ВС РФ поразили до десятка украинских формирований на данном направлении. Бои проходили в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.

Бойцы РФ продолжают постепенно освобождать территории, как в Курской области, так и других направлениях. На днях ВС РФ освободили населенный пункт Гродовка.

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Российские военные освободили в Курской области за сутки еще два населенных пункта — Новая Сорочина и Покровский. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Войска из группировки „Север“ продолжили ведение наступательных действий [в Курской области]. В ходе них они освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», — уточнили в военном ведомстве. Помимо этого, бойцы ВС РФ поразили до десятка украинских формирований на данном направлении. Бои проходили в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово. Бойцы РФ продолжают постепенно освобождать территории, как в Курской области, так и других направлениях. На днях ВС РФ освободили населенный пункт Гродовка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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