Армия и оружие ВС РФ освободили еще два поселка в Курской области 09 октября 2024 в 16:17 Размер текста - 17 + ВС РФ освободили пункты — Новая Сорочина и Покровский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные освободили в Курской области за сутки еще два населенных пункта — Новая Сорочина и Покровский. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Войска из группировки „Север“ продолжили ведение наступательных действий [в Курской области]. В ходе них они освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», — уточнили в военном ведомстве. Помимо этого, бойцы ВС РФ поразили до десятка украинских формирований на данном направлении. Бои проходили в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово. Бойцы РФ продолжают постепенно освобождать территории, как в Курской области, так и других направлениях. На днях ВС РФ освободили населенный пункт Гродовка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские военные освободили в Курской области за сутки еще два населенных пункта — Новая Сорочина и Покровский. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Войска из группировки „Север“ продолжили ведение наступательных действий [в Курской области]. В ходе них они освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», — уточнили в военном ведомстве. Помимо этого, бойцы ВС РФ поразили до десятка украинских формирований на данном направлении. Бои проходили в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово. Бойцы РФ продолжают постепенно освобождать территории, как в Курской области, так и других направлениях. На днях ВС РФ освободили населенный пункт Гродовка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям