Парламент Украины запретил мобилизацию мужчин 18-25 лет

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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, мвс украины, мвд украины, милиция украины, выставка трофеев
На Украине освободят от мобилизации военнообязанных в возрасте до 25 лет Фото:

Украинский парламент принял закон о запрете мобилизации граждан от 18 до 25 лет. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Верховная Рада сегодня окончательно поддержала увольнение части украинцев в возрасте до 25 лет от мобилизации», — передают слова депутата «РБК Украина». Суть законопроекта заключается в том, чтобы освободить от мобилизации военнообязанных в возрасте до 25 лет, до этого имевших статус ограничено годных по состоянию здоровья, и чтобы решить вопрос увольнения со службы мобилизованных из числа тех, кто стоял на военном учете.

Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил мнение о необходимости беречь украинскую молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Он заявил, что будущее Украины — это и есть те, кому сейчас 18-20 лет, поэтому надо обходительнее подходить к вопросам мобилизации. Тем не менее он оставил возможность для мобилизации молодежи в особых обстоятельствах.

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Украинский парламент принял закон о запрете мобилизации граждан от 18 до 25 лет. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. «Верховная Рада сегодня окончательно поддержала увольнение части украинцев в возрасте до 25 лет от мобилизации», — передают слова депутата «РБК Украина». Суть законопроекта заключается в том, чтобы освободить от мобилизации военнообязанных в возрасте до 25 лет, до этого имевших статус ограничено годных по состоянию здоровья, и чтобы решить вопрос увольнения со службы мобилизованных из числа тех, кто стоял на военном учете. Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил мнение о необходимости беречь украинскую молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Он заявил, что будущее Украины — это и есть те, кому сейчас 18-20 лет, поэтому надо обходительнее подходить к вопросам мобилизации. Тем не менее он оставил возможность для мобилизации молодежи в особых обстоятельствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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