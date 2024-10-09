Парламент Украины запретил мобилизацию мужчин 18-25 лет

09 октября 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

На Украине освободят от мобилизации военнообязанных в возрасте до 25 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинский парламент принял закон о запрете мобилизации граждан от 18 до 25 лет. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. «Верховная Рада сегодня окончательно поддержала увольнение части украинцев в возрасте до 25 лет от мобилизации», — передают слова депутата «РБК Украина». Суть законопроекта заключается в том, чтобы освободить от мобилизации военнообязанных в возрасте до 25 лет, до этого имевших статус ограничено годных по состоянию здоровья, и чтобы решить вопрос увольнения со службы мобилизованных из числа тех, кто стоял на военном учете. Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил мнение о необходимости беречь украинскую молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Он заявил, что будущее Украины — это и есть те, кому сейчас 18-20 лет, поэтому надо обходительнее подходить к вопросам мобилизации. Тем не менее он оставил возможность для мобилизации молодежи в особых обстоятельствах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский парламент принял закон о запрете мобилизации граждан от 18 до 25 лет. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. «Верховная Рада сегодня окончательно поддержала увольнение части украинцев в возрасте до 25 лет от мобилизации», — передают слова депутата «РБК Украина». Суть законопроекта заключается в том, чтобы освободить от мобилизации военнообязанных в возрасте до 25 лет, до этого имевших статус ограничено годных по состоянию здоровья, и чтобы решить вопрос увольнения со службы мобилизованных из числа тех, кто стоял на военном учете. Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил мнение о необходимости беречь украинскую молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Он заявил, что будущее Украины — это и есть те, кому сейчас 18-20 лет, поэтому надо обходительнее подходить к вопросам мобилизации. Тем не менее он оставил возможность для мобилизации молодежи в особых обстоятельствах.