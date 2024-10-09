Мать и сын из Псковской области пытались дать денег ВСУ

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Мать и сына обвинили в государственной измене
Мать и сына обвинили в государственной измене Фото:

Женщина и ее сын из Псковской области пытались финансировать ВСУ. Об этом сообщает Shot.

«Они собирались перевести средства на помощь ВСУ на украинские счета», — передает Life.ru сообщение Shot. Там добавили, что весной 2023 года граждане выходили на контакт с представителем украинского общественного гуманитарного проекта для передачи им денежных средств. 

Однако сотрудники УФСБ по Псковской области задержали мать и сына по статье «Государственная измена». Они признали вину и пообещали не нарушать закон. 

Ранее в управлении ФСБ Псковской области рассказали о пресечении попытки украинской разведки завербовать жителя региона. Житель в разговоре с украинской стороной согласился перейти на сторону ВСУ.

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Женщина и ее сын из Псковской области пытались финансировать ВСУ. Об этом сообщает Shot. «Они собирались перевести средства на помощь ВСУ на украинские счета», — передает Life.ru сообщение Shot. Там добавили, что весной 2023 года граждане выходили на контакт с представителем украинского общественного гуманитарного проекта для передачи им денежных средств.  Однако сотрудники УФСБ по Псковской области задержали мать и сына по статье «Государственная измена». Они признали вину и пообещали не нарушать закон.  Ранее в управлении ФСБ Псковской области рассказали о пресечении попытки украинской разведки завербовать жителя региона. Житель в разговоре с украинской стороной согласился перейти на сторону ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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