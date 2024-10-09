Мать и сын из Псковской области пытались дать денег ВСУ

Женщина и ее сын из Псковской области пытались финансировать ВСУ. Об этом сообщает Shot.
«Они собирались перевести средства на помощь ВСУ на украинские счета», — передает Life.ru сообщение Shot. Там добавили, что весной 2023 года граждане выходили на контакт с представителем украинского общественного гуманитарного проекта для передачи им денежных средств.
Однако сотрудники УФСБ по Псковской области задержали мать и сына по статье «Государственная измена». Они признали вину и пообещали не нарушать закон.
Ранее в управлении ФСБ Псковской области рассказали о пресечении попытки украинской разведки завербовать жителя региона. Житель в разговоре с украинской стороной согласился перейти на сторону ВСУ.
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