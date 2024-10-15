Белоусов назвал главное сходство России и Китая

Белоусов: Россия и Китай имеют общие взгляды на ситуацию в мире

15 октября 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов провел переговоры со своим коллегой из Китая насчет ситуации в мире Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия и КНР солидарны во мнениях насчет мировых процессов. У двух стран также есть общее понимание, что следует делать в подобной ситуации, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Вчера мы провели очень содержательные переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики. Мы видим, что у нас общие взгляды, общая оценка ситуации и общее понимание того, что нам надо вместе сделать», — заявил Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. Его слова приводятся в пресс-релизе Минобороны РФ, который есть в распоряжении URA.RU. Андрей Белоусов также выразил уверенность в плодотворности предстоящей работы и в принятии значимых решений на мировом уровне, которые будут иметь весомое значение для обеих стран. Кроме того, Белоусов в ходе встречи напомнил о 75-летии установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и предстоящем 80-летии совместной победы над фашизмом. Ранее по итогам 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, Михаила Мишустина и Ли Цяна, было подписано совместное коммюнике. В документе обе страны выразили свою позицию против политизации спорта и дискриминации спортсменов на основе политических взглядов, убеждений или происхождения. Обе страны призвали мировое сообщество к равноправному международному спортивному взаимодействию, соответствующему духу спорта, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и КНР солидарны во мнениях насчет мировых процессов. У двух стран также есть общее понимание, что следует делать в подобной ситуации, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Вчера мы провели очень содержательные переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики. Мы видим, что у нас общие взгляды, общая оценка ситуации и общее понимание того, что нам надо вместе сделать», — заявил Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. Его слова приводятся в пресс-релизе Минобороны РФ, который есть в распоряжении URA.RU. Андрей Белоусов также выразил уверенность в плодотворности предстоящей работы и в принятии значимых решений на мировом уровне, которые будут иметь весомое значение для обеих стран. Кроме того, Белоусов в ходе встречи напомнил о 75-летии установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и предстоящем 80-летии совместной победы над фашизмом. Ранее по итогам 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, Михаила Мишустина и Ли Цяна, было подписано совместное коммюнике. В документе обе страны выразили свою позицию против политизации спорта и дискриминации спортсменов на основе политических взглядов, убеждений или происхождения. Обе страны призвали мировое сообщество к равноправному международному спортивному взаимодействию, соответствующему духу спорта, передает РАПСИ.