Mash: тела двух мужчин оказались на территории больницы в Петербурге

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Оба тела были направлены в морг, пишет Mash на Мойке
Оба тела были направлены в морг, пишет Mash на Мойке Фото:

В Петербурге на территории больницы № 26 были обнаружены два тела мужчин. Медицинское учреждение располагается в Московском районе.

«Тела сразу двух мужчин нашли на территории больницы № 26 в Московском районе», — пишет telegram-канал Mash на Мойке. Там добавили, что первое тело, предположительно принадлежавшее человеку в возрасте около 40-45 лет, было обнаружено ночью на пустыре рядом с забором больницы.

На плече погибшего была татуировка смерти с косой. Второе тело обнаружили днем в подвальном помещении больницы. На телах не было видимых травм. Оба тела направлены в морг. Представитель больницы отказался комментировать произошедшее, передали в telegram-канале.

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В Петербурге на территории больницы № 26 были обнаружены два тела мужчин. Медицинское учреждение располагается в Московском районе. «Тела сразу двух мужчин нашли на территории больницы № 26 в Московском районе», — пишет telegram-канал Mash на Мойке. Там добавили, что первое тело, предположительно принадлежавшее человеку в возрасте около 40-45 лет, было обнаружено ночью на пустыре рядом с забором больницы. На плече погибшего была татуировка смерти с косой. Второе тело обнаружили днем в подвальном помещении больницы. На телах не было видимых травм. Оба тела направлены в морг. Представитель больницы отказался комментировать произошедшее, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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