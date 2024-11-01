Mash: тела двух мужчин оказались на территории больницы в Петербурге

В Петербурге на территории больницы № 26 были обнаружены два тела мужчин. Медицинское учреждение располагается в Московском районе.
«Тела сразу двух мужчин нашли на территории больницы № 26 в Московском районе», — пишет telegram-канал Mash на Мойке. Там добавили, что первое тело, предположительно принадлежавшее человеку в возрасте около 40-45 лет, было обнаружено ночью на пустыре рядом с забором больницы.
На плече погибшего была татуировка смерти с косой. Второе тело обнаружили днем в подвальном помещении больницы. На телах не было видимых травм. Оба тела направлены в морг. Представитель больницы отказался комментировать произошедшее, передали в telegram-канале.
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