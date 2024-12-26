В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД

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Глава РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за ряд нарушений ПДД и вводящий новые
Глава РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за ряд нарушений ПДД и вводящий новые Фото:

Штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения вырастут с 1 января 2025 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Из документа, опубликованного на официальном сайте правовых актов, следует, что с 30 до 45 тысяч рублей вырастут штрафы за управление авто в состоянии опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на опьянения вырастут. Также повышены и другие штрафы: за превышение скорости более чем на 80 км/ч, выезд на встречку, проезд на красный и движение по полосе общественного транспорта и другие. 

Также законом с 50% до 25% уменьшается скидка на оплату штрафа в срок, который теперь составляет не 20 дней со дня вынесения постановления, а 30. Законом устанавливаются и новые штрафы — например, до пяти тысяч рублей за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

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Штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения вырастут с 1 января 2025 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Из документа, опубликованного на официальном сайте правовых актов, следует, что с 30 до 45 тысяч рублей вырастут штрафы за управление авто в состоянии опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на опьянения вырастут. Также повышены и другие штрафы: за превышение скорости более чем на 80 км/ч, выезд на встречку, проезд на красный и движение по полосе общественного транспорта и другие.  Также законом с 50% до 25% уменьшается скидка на оплату штрафа в срок, который теперь составляет не 20 дней со дня вынесения постановления, а 30. Законом устанавливаются и новые штрафы — например, до пяти тысяч рублей за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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