В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД

Штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения вырастут с 1 января 2025 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Из документа, опубликованного на официальном сайте правовых актов, следует, что с 30 до 45 тысяч рублей вырастут штрафы за управление авто в состоянии опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на опьянения вырастут. Также повышены и другие штрафы: за превышение скорости более чем на 80 км/ч, выезд на встречку, проезд на красный и движение по полосе общественного транспорта и другие.
Также законом с 50% до 25% уменьшается скидка на оплату штрафа в срок, который теперь составляет не 20 дней со дня вынесения постановления, а 30. Законом устанавливаются и новые штрафы — например, до пяти тысяч рублей за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
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