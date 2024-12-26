Путин сохранит возможность параллельного импорта через ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин сохранит возможность параллельного импорта через государства ЕАЭС. Как объяснил URA.RU итоги заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, сегодня перед странами стоят скорее идеологические вызовы в условиях уязвимости партнеров России перед давлением Запада.
«Договору об ЕАЭС исполнилось 10 лет. Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли, налаживанию кооперационных связей, приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения, помогает обеспечить устойчивый рост экономик „пятерки“. Россия высоко ценит многоплановое сотрудничество с членами ЕАЭС. И мы заинтересованы в укреплении интеграционного объединения», — сказал Путин в качестве хозяина площадки в начале встречи.
Модератором саммита стал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Из-за второго положительного теста на ковид он не смог прилететь в Санкт-Петербург. Однако как лидер председательствующей в ЕАЭС страны, подключился к диалогу по видеосвязи. Участники «пятерки» обсудили повестку в закрытом режиме в узком составе. В расширенном составе было решено предоставить слово только лидерам стран-наблюдателей, а первые лица России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии не стали выступать отдельно.
Говорить о каких-то прорывных решениях в рамках евразийской интеграции сегодня не приходится. Политолог Станислав Притчин объяснил URA.RU, что идеологические вызовы, которые стоят перед партнерами России по ЕАЭС, в отдельных случаях тормозят процессы.
«Нынешняя конфигурация международных отношений, жесткая конфронтация России и Запада ставит в уязвимое положение партнеров по ЕАЭС, и этим объясняется их осторожный подход к углублению интеграции. С одной стороны, есть политическая и экономическая заинтересованность, например, в энергетической интеграции, то есть в объединении рынков электроэнергии, ГСМ, газа. Но не все к этому готовы. По любому направлению встает вопрос о вторичных санкциях, реакции западных государств на это», — отметил Притчин.
Вместе с тем экономические выгоды от участия в ЕАЭС, облегченный доступ к российскому рынку и транзиту превышают многие риски. Россия понимает, по словам эксперта, что у партнеров непростой выбор. «Во многом стоит задача — выбрать оптимальный, устраивающий всех темп и формат сотрудничества в ЕАЭС, который бы соответствовал внутренним потребностям углубления интеграции и внешнеполитической модели наших партнеров. Поэтому идет даже не торг, а постоянная оценка баланса выгод и приобретений от следующего шага интеграции, потому что все последующие шаги в той или иной степени, конечно же, затрагивают серьезные аспекты, в том числе внутренней политики и экономики», — резюмировал Станислав Притчин.
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