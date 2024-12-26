Путин перед встречей с Пезешкианом еще больше сблизил Россию с Ираном

Россия укрепила связь с Ираном через ЕАЭС. На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области 26 декабря Иран получил статус страны-наблюдателя. Как объяснил URA.RU руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, это можно назвать «серьезным прорывом».
«В течение 10 лет своего существования ЕАЭС считался неким экономическим блоком, попыткой сохранить экономические связи между бывшими советскими республиками. Подключение Ирана в качестве наблюдателя говорит о том, что ЕАЭС имеет гораздо больший потенциал, чем интеграционные процессы на территории бывшего СССР. И получение статуса наблюдателя — это шаг к полноценному членству в союзе», — считает Родионов.
С геополитической точки зрения сегодняшнее решение воспринимается как «сближение Москвы и Тегерана». «Но многое будет зависеть от ситуации в самом Иране, которую некоторые эксперты уже называют перестройкой. Там идет борьба за наследие верховного лидера Хаменеи, который рано или поздно уйдет. Конкуренция между ультраконсерваторами и сторонниками сближения с Западом очень серьезная», — отмечает политолог.
Профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев связывает подключение Ирана к ЕАЭС с неким сетевым принципом, созданием «опорных точек в геополитике». «Получается мощная многоуровневая сетевая структура. Россия имеет с Ираном договоры о сотрудничестве в разных сферах, теперь Иран примкнул к ЕАЭС, где Россия является крупнейшим членом, то есть присоединился к блоковой структуре.
Тем самым создается межстрановая сетевая структура, которая должна работать на обеспечение социально-экономического и общественно-политического баланса, — поясняет Евсеев. – Россия и Иран, наши партнеры по ЕАЭС начинают экономически и финансово усиливать друг друга, наши экономики становятся менее зависимы от Запада».
Первые большие переговоры президента Путина с его иранским коллегой Масудом Пезешкианом, как ожидается, состоятся в начале 2025 года (по информации ряда СМИ, это может произойти до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая назначена на 20 января). На этой встрече будет подписан новый договор о стратегическом партнерстве.
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