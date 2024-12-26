Mash: разлившийся из танкеров мазут уничтожил всю жизнь в Черном море

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Миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз погибли в результате крушения танкера
Миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз погибли в результате крушения танкера Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Мазут, разлившийся из танкера, убил почти всю живность на дне Черного моря. Миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз погибли, покрытые черной жижей. 

«Вещество спустилось на дно из-за холода. Пока оно там — все живое будет умирать», — сообщает teelrgam-канал Mash. Волонтеры ежедневно сталкиваются с последствиями разлива, находя в мазуте мертвых животных. Особенно сложная ситуация с рапанами: их раковины полностью заполнены мазутом, что ведет к их мгновенной гибели.

Эксперты предупреждают, что восстановление подводного мира займет не менее десяти лет. Как отметила один из экологов в разговоре с каналом, «все придет в норму, когда концентрация мазута станет допустимой для жизни фауны». Весной ожидается всплытие тушек умерших рыб.

В результате аварии двух танкеров в районе Керченского пролива, произошло загрязнение мазутом прибрежных территорий Краснодарского края на общую длину в 54 километра, из которых 44 километра приходятся на зону Анапы. Танкеры перевозили общий объем мазута в 9,2 тысячи тонн, из которых в результате аварии в море попало 3,7 тысячи тонн. Крушение стало серьезной экологической катастрофой для региона.

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Мазут, разлившийся из танкера, убил почти всю живность на дне Черного моря. Миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз погибли, покрытые черной жижей.  «Вещество спустилось на дно из-за холода. Пока оно там — все живое будет умирать», — сообщает teelrgam-канал Mash. Волонтеры ежедневно сталкиваются с последствиями разлива, находя в мазуте мертвых животных. Особенно сложная ситуация с рапанами: их раковины полностью заполнены мазутом, что ведет к их мгновенной гибели. Эксперты предупреждают, что восстановление подводного мира займет не менее десяти лет. Как отметила один из экологов в разговоре с каналом, «все придет в норму, когда концентрация мазута станет допустимой для жизни фауны». Весной ожидается всплытие тушек умерших рыб. В результате аварии двух танкеров в районе Керченского пролива, произошло загрязнение мазутом прибрежных территорий Краснодарского края на общую длину в 54 километра, из которых 44 километра приходятся на зону Анапы. Танкеры перевозили общий объем мазута в 9,2 тысячи тонн, из которых в результате аварии в море попало 3,7 тысячи тонн. Крушение стало серьезной экологической катастрофой для региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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