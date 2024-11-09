09 ноября 2024

Офис Трампа открестился от советника, призвавшего Зеленского отказаться от Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В штабе Трампа заявили, что Ланза не выступал от лица избранного президента Штатов
В штабе Трампа заявили, что Ланза не выступал от лица избранного президента Штатов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Представитель избранного президента США Дональда Трампа заявил, что высказывание Брайана Ланзы, советника кампании будущего главы Штатов, о том, что Украина должна отказаться от претензий на Крым, не отражает официальную позицию офиса политика. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Брайан Ланза был задействован в кампании на стадии выборов. На данный момент он не является сотрудником президента и не уполномочен высказывать его мнение», — отметил представитель штаба Трампа.

Ранее в интервью BBC Ланза упомянул, что украинский президент Владимир Зеленский демонстрирует непрофессионализм, стремясь к переговорам о мире при условии возвращения Крыма. Тогда американский политик подчеркнул: «Крым уже ушел».

Трамп в случае избрания добьется отставки украинского лидера Владимира Зеленского, заявил ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко. По его словам, избранный президент США в таком случае заставит главу парламента Украины подписать мирное соглашение с Россией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представитель избранного президента США Дональда Трампа заявил, что высказывание Брайана Ланзы, советника кампании будущего главы Штатов, о том, что Украина должна отказаться от претензий на Крым, не отражает официальную позицию офиса политика. Об этом сообщает агентство Reuters. «Брайан Ланза был задействован в кампании на стадии выборов. На данный момент он не является сотрудником президента и не уполномочен высказывать его мнение», — отметил представитель штаба Трампа. Ранее в интервью BBC Ланза упомянул, что украинский президент Владимир Зеленский демонстрирует непрофессионализм, стремясь к переговорам о мире при условии возвращения Крыма. Тогда американский политик подчеркнул: «Крым уже ушел». Трамп в случае избрания добьется отставки украинского лидера Владимира Зеленского, заявил ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко. По его словам, избранный президент США в таком случае заставит главу парламента Украины подписать мирное соглашение с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...