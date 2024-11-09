Представитель избранного президента США Дональда Трампа заявил, что высказывание Брайана Ланзы, советника кампании будущего главы Штатов, о том, что Украина должна отказаться от претензий на Крым, не отражает официальную позицию офиса политика. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Брайан Ланза был задействован в кампании на стадии выборов. На данный момент он не является сотрудником президента и не уполномочен высказывать его мнение», — отметил представитель штаба Трампа.
Ранее в интервью BBC Ланза упомянул, что украинский президент Владимир Зеленский демонстрирует непрофессионализм, стремясь к переговорам о мире при условии возвращения Крыма. Тогда американский политик подчеркнул: «Крым уже ушел».
Трамп в случае избрания добьется отставки украинского лидера Владимира Зеленского, заявил ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко. По его словам, избранный президент США в таком случае заставит главу парламента Украины подписать мирное соглашение с Россией.
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