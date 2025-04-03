В Госдуме оценили шансы введения налогового вычета за свадьбу

Власти оценили инициативу ввода в России налогового вычета для молодоженов. Председатель Комитета Госдумы РФ по защите семьи Нина Останина выразила сомнения относительно целесообразности нововведения.
Останина выразила мнение, что свадьба сама по себе не должна быть основанием для налоговых льгот. «Еще одна инициатива в никуда. Продолжительный брак — это да. А сама свадьба — это еще не повод к тому, чтобы делать налоговые вычеты», — высказалась политик. Ее слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Вместо поддержки налоговых льгот за свадьбу, Останина предложила сосредоточить усилия на поддержке продолжительных браков через государственные выплаты. Такая инициатива уже находится на рассмотрении в соответствующем комитете Госдумы, отметила депутат.
Ранее депутаты от партии ЛДПР предложили ввести налоговый вычет на свадьбу, который позволит молодоженам вернуть часть затрат на организацию торжества. Политики предполагают, что пары, зарегистрировавшие брак, получат возможность использовать налоговый вычет в течение первых трех лет с момента регистрации. Максимальная сумма вычета для каждого из супругов составит не более 150 тысяч рублей., на двоих сумма возврата может достигать до 300 тысяч рублей.
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