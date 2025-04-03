Бастрыкин озвучил ужасающую статистику по преступлениям против детей в России

В России от преступлений погибли более тысячи детей, а еще почти 17 тысяч были признаны потерпевшими. Об этом в интервью журналистам рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, количество погибших детей увеличилось на 10% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом.
«Следователями Следственного комитета расследовано в 2024 году более 21 тысячи преступлений против детей. В 2024 году в результате преступлений погибли 1 082 несовершеннолетних, это на 10% больше, чем в 2023 году» — отметил Бастрыкин в беседе с ТАСС. Также он добавил, что по уголовным делам, где фигурируют несовершеннолетние, потерпевшими признаны свыше 17 тысяч детей. При этом это меньше, чем было в прошлом году — на 10 тысяч.
Недавно министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев также сообщил о заметном снижении уровня преступности в стране. По его словам, в стране фиксируется снижение числа убийств на 10% и грабежей на 21%. Кроме того, министр указал на сокращение числа разбойных нападений и квартирных краж.
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