Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в политизации олимпийского движения. Об этом она заявила, комментируя решение о временном отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) от участия в международных соревнованиях.
«С ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушении всех норм международного права, предстоит разобраться», — сказала Захарова в беседе с ТАСС. Данные слова подчеркивают серьезность обвинений в адрес президента МОК.
В дополнение к основным обвинениям Захарова напомнила Баху о действиях России по поддержке мирного населения во время событий на Украине. Она упомянула о помощи мирным жителям после событий, которые Россия считает антиконституционным переворотом.
Ранее президент МОК Томас Бах объяснил, почему приостановили членство Олимпийского комитета России. По его словам, такое решение было принято на фоне того, что якобы никто из участников 55 мировых конфликтов так не нарушает Олимпийскую хартию, как это делает Россия, пишет RT.
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